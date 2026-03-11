アセドロン新作ブラジャー＆Tシャツ登場♡汗の不快感を軽減する快適インナー

グンゼの人気シリーズ「アセドロン」から、汗の不快感にアプローチする新商品「アセドロンブラジャー」と「アセドロンTシャツ」が登場します。2024年の発売以来、累計出荷枚数300万枚を突破するなど、多くの支持を集めてきたアセドロンシリーズ。猛暑や長引く酷暑による汗悩みに応える機能性で、毎日の快適な着心地をサポートします。外出時やビジネスシーンでも頼れる新作インナーとして注目されています♡

累計300万枚突破の人気シリーズ



「アセドロン」は、2024年3月にデビューして以来、わずか半年で累計出荷枚数80万枚を達成。同年末には100万枚を突破し、2025年7月には200万枚に到達するなど、年々勢いを増しています。

猛暑や酷暑が続く夏の汗悩みに寄り添う機能性が支持され、2026年2月には累計出荷枚数300万枚を突破。

さらに2年連続でさまざまなヒット賞を受賞するなど、多くのユーザーから高い評価を得ているシリーズです。

新登場アセドロンブラ＆Tシャツ



新商品として登場する「アセドロンブラ」と「アセドロンTシャツ」は、汗による不快感を軽減するために“肌離れ性”を追求したアイテムです。

外出先で着替えが難しいブラジャーの汗悩みに着目した「アセドロンブラ」は、肌への張り付き感を軽減し、さらっと快適な着用感を実現。暑い季節でも心地よく過ごせる設計です。

一方「アセドロンTシャツ」は、肌離れ性に加え、特殊な構造によって汗ジミが目立ちにくい機能をプラス。

カジュアル化が進むビジネスシーンでも活躍するTシャツとして、体感の快適さと見た目の美しさを両立しています。

新CM「アセマトペ」にも注目



新CMでは、汗の不快感を独自の表現「アセマトペ」で表現。

アセマトペとは、汗（アセ）とオノマトペを組み合わせた造語で、“とぅー”と流れる汗や、“べったぁー”と張りつく汗など、誰もが感じたことのある不快な瞬間をリズミカルに描いています。

汗の不快モーメントを直感的に想起させながら、そんなときに試してほしい商品としてアセドロンシリーズを提案する内容となっています。

販売先：全国量販店／小売店／GUNZE STORE（グンゼ公式通販）／グンゼ直営店など

暑い季節を快適に過ごす新定番



年々厳しくなる夏の暑さや汗の悩みに寄り添う「アセドロン」シリーズ。新登場のブラジャーとTシャツは、肌離れの良い素材設計でベタつきを軽減し、毎日の着心地をより快適にしてくれます。

汗によるストレスを少しでも減らしたい方にとって、頼れるインナーになりそう♡暑い季節を快適に過ごすための一枚として、ぜひチェックしてみてください♪