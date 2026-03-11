秋田県出身で俳優の生駒里奈さんが自身のXを更新。東日本大震災から15年を迎えた思いを綴りました。



生駒さんは「東日本大震災から、今日で15年を迎えます。犠牲となられた皆さまの御冥福をお祈りいたします。」と投稿。



続けて「14時46分から1分間の黙とうを私も捧げたいと思います。」と綴りました。





生駒さんは震災の発生時「生駒自身は秋田で中学校の卒業式をして、終わって親友の家でおやつ食べていたら大きな揺れを感じました。」「被災された皆さまの恐怖や被害は想像を絶することだったのだと後にニュースを目の当たりにしたのを覚えています。」と、回想します。





3月11日という日について「今一度、自分の命と大切な人を守れる行動を考える日にしたいと思います。」と投稿。



そして「復興に向けて私達ができる事はあるのか、ないのか、それも毎年考えます。」「ほんの少しです、私が出来ることは、それでも誰かの支えになりますように。」と締めくくりました。







【担当：芸能情報ステーション】