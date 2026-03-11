東日本大震災の発生から15年です。



1万5,901人が亡くなり、現在も2,519人の行方が分かっていません。



あの日から15年。



震災の記憶と教訓を次の世代につなげようと、今年も、県内各地で祈りが捧げられました。



秋田市の施設には震災後に福島県や宮城県から避難してきた人たちとその支援者が集まりました。



毎年3月11日に開かれている交流会で今年は一般の参加者も含め、60人余りが参加しました。





一人ひとりが故郷や、大切な人に思いを馳せました。秋田市の中心部＝エリアなかいちにあるストリートピアノ。2019年に設置され、様々な人の手によって音色が奏でられてきました。今井卓也さん「調律もしたてなので、さらにピアノもきれいになれば弾く人も気持ちよく弾けそう」休日や仕事終わりにピアノを弾きに来ていたという秋田市の今井卓也さん。県内でストリートピアノを使った交流活動に力を注いでいます。今井さん「15年経っても同じ東北で起こったことなりますので、その日を忘れてもいけませんし、一番大事だと思うものはですね、人を思いやる心なのかなと思います」「それが新しいものをつくっていくってのにもつながっていくと思うので、なので思いやる心をどんどん未来にもつなげていければいいなと思います」ストリートピアノの演奏に合わせて合唱し、復興と平穏を祈る活動が、震災翌年の3月11日から全国各地で行われています。今井さんの呼びかけで、秋田は去年から加わりました。参加者「あっという間でしたね。皆さん忘れないように、きょうを忘れないようにしてもらえればいいなと」参加者「やっぱり被災者ではないので、分かりづらいことはいっぱい本当にあるし、分かってはいけないものでもあると思うんですけど、それを少しでも寄り添えるように、忘れないようにこれからも伝えていきたい、自分の子どもとかちゃんと伝えていきたいなと思います」祈りの音色と歌声を、今年も秋田から届けます。大仙市大曲のイベント広場には、約450個の灯ろうが並べられました。牛乳パックの内側に色をつけ、文字や絵柄をくり抜いた手づくりの灯ろう。犠牲者の追悼や復興への願いを込め、「夢灯り」と名付けられています。髙橋かおるさん「ここから半分はそうそう、はるみさん作品ゾーンにしたいのでちょっとこう」大仙市の髙橋かおるさんが震災直後にボランティアで岩手の宮古市を訪れた際、作り方を教わり15年経った今も制作を続けています。髙橋 かおるさん「どうしても風化ってしていってしまうと思うのでそれを少しでも止めるようなきっかけになる灯ろうであればいいなということで、続けることが大事なのかなと」そして迎えた、地震発生の午後2時46分。（各地で黙とう）金千代美さん「仙台で地震にあって、次の年気仙沼に行ったんで、お父さんもともと生まれ育ち（が気仙沼）で、仕事であの人ここまで水に入ったんで、連絡もなかなかつかなくてね、携帯も入んなかった状態ですからね」被災した人たちは、震災のあとすぐに自分の経験を話すことができたわけではありません。同じような経験をした人との交流を通じて、少しずつ話すことができるようになった人が多いといいます。南相馬から秋田市へ 菅原さんご家族「家も内見とか何もできない状態で、秋田の不動産屋さんとファックスのやり取りで、送ってもらって、内見もしないまま物件決めていきなり秋田で合流して家に行った」支援者「住んでからいろいろありましたか」菅原さん「ありましたね…」「来た当初ワンコいたから、ワンコも一緒に住めるうちってなるとなかなかなくて物件が、最初アパートだったんだけどそっから一軒家に引っ越して」月日の流れとともに避難してきた人たちの生活は変わり、震災を直接知らない世代も増えています。避難者「当時1歳とかだったので全然覚えてないんですけれども、少しでも知れたらいいな～って思って来ております」「少しでも知ろうと思うことが大事なのかなっていうのは思って私自身もたくさん知っていきたいなとは思います」避難者「娘は結婚するわ孫はできるわ、俺たちがうちを買うわでいろいろ変化があったから、15年間こうやって過ごしてきていがったな～って、こういううれしいことが多かったから、だから頑張って生きてきていがったな～ってそういう感じですね」「命からがら逃げた人間の話を聞いて自分たちに役立ててもらえばね、例えばうちにいたら避難経路はどこさ通って行ってどこさ避難すればよいかとか、防災グッズはどういうの用意しておけばいいかとかっていうのみんなに聞いて頭に入れておいてもらえばすごい助かります」震災の記憶が風化してほしくない。それぞれの歩みを進めながら自らの経験を語り継ぎます。※配信は映像の一部をカットしています