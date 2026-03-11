【ヤバ！お嬢サマ義母サクラコ】義実家でのお正月！久々に見た義母の姿は？＜第19話＞#4コマ母道場
世の中には、「話が通じない人」が少なからず存在します。相手の言葉を聞くつもりがないのか、聞こえているのに無視しているのか、それとも内容を理解できていないのか……。そんな相手と向き合うのは、一苦労ですよね。今回は、そんな「話の通じない人」に振り回されてしまった家族のお話です。
第19話 久々の対面
【編集部コメント】
久しぶりに会ったお義母さんの姿があまりに強烈だったので、シュンさんもスミレさんも言葉を失っているようです。明るく新年の挨拶をするお義母さん。え……？ お義母さんには「プロの着付けやヘアメイクでないと人前に出ない」というプライドがあったのでは。カヲルさんが呼びに行く前は普通の格好だったはずです。なのにその姿は一体……？ 新年早々、お義父さんもカヲルさんもシュンさんもスミレさんも、全員が目を丸くして驚いてしまったようです。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子
