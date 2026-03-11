V¤Ê¤éÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤¬³ð¤¦Âç²ñ¡¡»²Àï3Ç¯ÌÜ¡Ä¡ÈÂæÏÑ¥Ä¥¢¡¼¥·¡¼¥ÉÁª¼ê¡É¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤¹¤ë25ºÐ¤ÎÆüËÜÁª¼ê
¡ãÂæÏÑ¥Û¥ó¥Ï¥¤¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹ »öÁ°¾ðÊó¡þ11Æü¡þ¥¶¡¦¥ª¥ê¥¨¥ó¥È¥´¥ë¥Õ¡õ¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥¯¥é¥Ö¡ÊÂæÏÑ¡Ë¡þ6720¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡äÂæÏÑ¥Ä¥¢¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¡¢º£½µ¤ÎÆüÂæ¶¦ºÅÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÆüËÜÁª¼ê¤¬¤¤¤ë¡£25ºÐ¤Îº´ÅÏ»³Íýè½¤Ï¡Öµ÷Î¥¤âÄ¹¤¤¤·¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤Ê¤ë¥Û¡¼¥ë¤â¿ô¤¨¤ë¤Û¤É¡£¤½¤³¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¹¶¤á¤Æ¡¢ÂÑ¤¨¤ë¤È¤³¤í¤ÏÂÑ¤¨¤¿¤¤¡×¤È¡¢4Æü´Ö¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ë¡£
2000Ç¯5·î5ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Îº´ÅÏ»³¤Ï¡¢¡È¥×¥é¥Á¥ÊÀ¤Âå¡É¤Î¤Ò¤È¤ê¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢»þÂå¤«¤é¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Á¡¼¥à¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤Ê¤É³èÌö¡£ÆüËÜ½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¶¨²ñ¡ÊJLPGA¡Ë¤Î¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢¹â¹»Â´¶È¤«¤é¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë7ÅÙÄ©Àï¡£¤¦¤Á4ÅÙ¤ÏºÇ½ª¤Þ¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢¹ç³Ê¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£23Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö¡Ê½Ð¿ÈÃÏ¤Î²Æì¤«¤é¡Ë¶á¤¤¤·¡¢ÆüËÜ¤ÎÁª¼ê¤â¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÄ©Àï¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂæÏÑ¥Ä¥¢¡¼¤ÎQT¤ò¼õ¤±¡¢ÄÌ²á¡£º£Ç¯¤Ç»²Àï3Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£ºòÇ¯¤Ï¥é¥ó¥¥ó¥°31°Ì¤Ç1Ç¯ÌÜ¤ËÂ³¤¥·¡¼¥É¸¢¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢ÂæÏÑ¤Î¡ÈÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼¡É¤Î¤Ò¤È¤ê¤È¤·¤Æ¤³¤Î»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¡£³«ËëÁ°Æü¤ÎÎý½¬¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤Ï¡¢µÈËÜ¤Ò¤«¤ë¡¢Àîùõ½Õ²Ö¤È¤È¤â¤Ë¥×¥ì¡¼¡£¡ÖÉáÃÊ¡¢°ì½ï¤Ë²ó¤ëµ¡²ñ¤â¤Ê¤¤¤·¡¢¤³¤¦¤¤¤¦»î¹ç¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡ÊJLPGA¤Î¡Ë»î¹ç¤ò¸«¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£Æ±¤¸ÉñÂæ¤Ç¡¢Æ±¤¸¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ÇÀï¤¨¤ë¤Î¤Ï³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢¤³¤Î»þ´Ö¤Ï»É·ã¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£¤½¤·¤Æº´ÅÏ»³¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤³¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÎÉñÂæ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£º£½µ¤ÏJLPGA¤ÎÂç²ñ¤Ç¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤ÏÉáÃÊ¤Î»î¹çÆ±ÍÍ¤Ë¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ý¥¤¥ó¥È¤âÉÕÍ¿¤µ¤ì¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¥Ä¥¢¡¼³°¤ÎÁª¼ê¤¬Í¥¾¡¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤°¤ËÆüËÜ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤â²ÄÇ½¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤³¤Î½Ð¾ì¸¢¤Ïº´ÅÏ»³¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥×¥í¥Æ¥¹¥ÈÌÈ½ü¤Ç²ñ°÷¤Ë¤Ê¤ì¤ëÄ©Àï¸¢¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥Æ¥¹¥È°Ê³°¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤·¡¢°Õ¼±¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤È»î¹ç¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤½¤ì¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×º£²ó¤Î²ñ¾ì¤Ë¤Ê¤ë¥¶¡¦¥ª¥ê¥¨¥ó¥È¥´¥ë¥Õ¡õ¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¡¦¥¢¥Ã¥×¡¦¥Ä¥¢¡¼¡ÖCTBC¥ì¥Ç¥£¥¹¥ª¡¼¥×¥ó¡×°ÊÍè¡¢º£²ó¤¬2ÅÙÌÜ¡£ÂæÏÑ¶þ»Ø¤ÎÌ¾Ìç¥³¡¼¥¹¤Ç¡¢¤½¤ÎÆñ°×ÅÙ¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¥¤¡¼¥Ö¥ó¥Ñ¡¼ÉÕ¶á¤òÍ¥¾¡¥é¥¤¥ó¤ËÀßÄê¤¹¤ë¤Û¤É¤À¡£º´ÅÏ»³¤â¾å°Ì¿Ê½Ð¤ÎÌÜ°Â¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥¢¥ó¥À¡¼¥Ñ¡¼¤Ï¡¢ÁêÅö¤Ë´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È½Ð¤Ê¤¤¡£¤Þ¤º¤Ï¥Ñ¡¼¥×¥ì¡¼¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¤µ¤é¤Ëº£Ç¯¤Ï¡¢³ØÀ¸»þÂå¤Ë¤È¤â¤ËÆü¤Î´Ý¤ò¤Ä¤±´À¤òÎ®¤·¤¿Æ±³ØÇ¯¤Î¸Å¹¾ºÌ²Â¤â»²Àï¡£¸Å¹¾¤Ï¡ÖÉáÃÊ¡¢²ñ¤¦µ¡²ñ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¡Êº´ÅÏ»³¤È¤ÎºÆ²ñ¤Ï¡Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¤Û¤Û¾Ð¤ó¤À¡£¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿º´ÅÏ»³¤Ï¡Ö»ä¤Ï¤±¤Ã¤³¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤È¤«¤Ç¸«¤Æ¤Þ¤¹¡£³Ð¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¡¢¾éÃÌ¤á¤«¤·¤Æ¾Ð¤Ã¤¿¤¬¡¢À¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤½¤Î»Ñ¤â¤ä¤Ï¤ê»É·ã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¤Ï½Ð¿ÈÃÏ¤Î²Æì¡¢µòÅÀ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÀéÍÕ¡¢¤½¤·¤ÆÂæÏÑ¤ò¹Ô¤Íè¤·¤Ê¤¬¤é¥Ä¥¢¡¼¤òÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»²ÀïÅö½é¤Ï¡Ö¿©»ö¤Ê¤É¤Ç¶ì¤·¤ó¤À¡×¤È°Û¹ñ¤ÎÀöÎé¤âÍá¤Ó¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤¬¡¢º£¤Ï¡ÖÀèÇÚ¤¿¤Á¤«¤éÈþÌ£¤·¤¤¤ªÅ¹¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢¹ñÆâ°ÜÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢¤½¤ÎÀ¸³è¤Ë¤â¤¹¤Ã¤«¤ê´·¤ì¤¿¡£ÂæÏÑÆÃÍ¤Î¶¯É÷¤â¡¢²¿ÅÙ¤â·Ð¸³ºÑ¤ß¡£¡ÖµîÇ¯¡¢¤³¤Î¥³¡¼¥¹¤ò²ó¤Ã¤¿»þ¤Ï¾Ã²½ÉÔÎÉ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢À®Ä¹¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿¤¤¡×¡£ÃÏ¤ÎÍø¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÃÏ¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¼«¿®¤ò¶»¤Ë¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤â¤®¼è¤ë³èÌö¤ò¤ß¤»¤¿¤¤¡£¡ÊÊ¸¡¦´ÖµÜµ±·û¡Ë
