キーウ（CNN）雪と氷に覆われた暗い路地を人影が通り抜け、こもったビートが聞こえてくるコンクリート建てのビルへ向かった。ウクライナの首都キーウ中心部にあるそのビルの中で、赤い薄明かりがぼんやりと照らし出すのは、汗ばんだ体を押しつけ合って踊る集団だ。

赤い照明は軍用の懐中電灯を連想させる。ここから東へ数百キロ離れた前線でロシアと戦う兵士たちは、敵に見つからないように明るさを抑えた懐中電灯を使う。だが、キーウで最も有名なナイトクラブのひとつ「クローザー」に集まった人々にとって、パーティーはたとえ一夜限りでも戦争を忘れさせてくれる手段だ。

「このおかげで私たちは正気を保つことができる」とCNNに語ったのは、ワレリア・シャブリーさん（32）。クローザーで、春の訪れを祝うスラブの祭典「マスレニツァ」のイベントに参加していた。「私たちにとってはウォー（戦争）・ライフ・バランスという感じだ」

ウクライナでは文化生活の大部分が戦争で途絶えた。2022年2月にロシアの全面侵攻が始まってから、多くのコンサートホールが閉鎖され、アーティストたちは避難したり、軍に入隊したりしている。

それでも人々はパーティーに集まって来る。元リボン工場の建物で営業するクローザーは、戦争が始まっていったん閉店したものの、8カ月後に再開。それ以来ほぼ毎週、音楽イベントを開催してきた。

シャブリーさんによれば、ミサイルとドローン攻撃の脅威に絶え間なくさらされつつ、たびたびの停電で厳しさを増した冬に耐え抜いた人々にとって、ダンスは戦禍のストレスを発散するはけ口になっている。

「みんな疲れ切っている」と、シャブリーさんは言う。「ここに集まり友人たちと過ごすことで、結束が生まれている」

野外などで電子音楽を流し、夜通し踊るイベント「レイブ」。シャブリーさんによると、その文化はウクライナの各都市で形を変えながらも生き続け、ロシアとの過酷な戦争が続く4年間のうちに一種の力強い抵抗運動として発展してきた。

「レイブは消えなかった」と、シャブリーさんは言う。「私たちはプーチン（ロシア大統領）の墓でレイブを開くだろう」

ウクライナのレイブと抵抗運動

ロシアとの戦争が起きる前から、ウクライナでは長年、電子楽器のダンス音楽シーンが抵抗の概念と結びついていた。

1990年代にソビエト帝国が崩壊した後、同国には独立国家としての新たな時代が到来し、欧米文化の影響を受け入れることが奨励された。ベルリンなど欧州各地にある電子音楽の拠点からの影響も広まった。

クリミア半島を含む国内各地で大規模なパーティーや、廃屋などを占拠して開く「スクワット・レイブ」、音楽フェスティバルが次々に開かれ、表現の自由を主張したり音楽的実験を試みたりする場となった。

こうしてウクライナに芽生えたレイブ文化が頂点に達したのは2010年代半ば。首都キーウの倉庫や橋の下でレイブ集団「Cxema」による大規模なレイブが開かれ、国際的な注目を集めた。

Cxemaの設立者、スラバ・レプシェイエフさんがCNNとのインタビューで語ったところによると、イベントの趣旨は「安全で民主的な場をつくり」「若者たちのコミュニティーを構築する」ことだった。ヤヌコビッチ大統領が汚職と職権乱用に対する抗議デモで追放された14年の「マイダン革命」以降、若者たちは経済的不安に苦しみ、不満を抱いていた。

「抵抗運動の矛先は古い体制とソ連時代の名残に向けられた」と、レプシェイエフさんは説明する。「だが全面侵攻後に抵抗のベクトルが変化し、今は敵に向けられている。私たちは強さを保つために集まり、踊る」

レプシェイエフさんは「この戦争の悲惨さを考えると、私たちが楽しい時間を持ち続ける機会を得ること、そうしたいと願うことは特に重要だ」と強調し、パーティーは現実逃避できる場になっていると言い添えた。

だが戦時下でレイブを企画するのは大変なことだ。同氏によれば、夜間外出禁止令が出ているため、Cxemaのイベントは日中に開催される。大規模な集まりに対しては安全上の懸念が指摘されることから、イベントの規模も縮小された。

「とても荒々しいエネルギー」

国内で開かれるほかのクラブイベントの主催者らも同様に、レイブ文化に戦争の影響が及んでいるとの見方を示す。北東部ハルキウでナイトクラブを運営する団体「サム・ピープル」の共同設立者、アントン・ナザルコさんは「パーティーのエネルギーが増した」と話す。「とても荒々しいエネルギーだ」

ハルキウはロシア国境からわずか30キロほどの街だ。ナザルコさんによると、通常2週間ごとに開催される店のイベントにウクライナ兵が参加することもある。

「朝には塹壕（ざんごう）の中で戦っていた仲間が、夜には私たちのパーティーにやって来る」と、ナザルコさんは語る。「かれらは人生最後の日を迎えたかのように踊っている」

サム・ピープルの本部はもともとハルキウにあったが、戦争が始まって数日後に爆撃を受けたという。死者は出なかったが、メンバーは持ち物を売って金を借り、23年に「センター・オブ・ニュー・カルチャー」という現在の事務所を開設した。

ナザルコさんは、ハルキウで文化生活の継続を図ることが戦争への貢献になると考えている。

「これはウクライナにとっても、街にとっても非常に重要なこと。ロシア軍が目指しているのは、すべての人々を追い出すことだ」「だからロシア軍は、私たちが通常の生活を続けられないように電力（インフラ）を爆撃するのだ」

旧ソ連時代の冷蔵庫工場を使ったナイトクラブは、停電中もレイブを続行できるよう発電機を取り付けてある。ナザルコさんによると、ここは地元住民の防空壕（ごう）にもなっている。

ナザルコさんらのチームは、センターに展示室と映画館も増設する計画だ。「戦争が始まらなければ、この一大プロジェクトに着手することもなかっただろう」と、ナザルコさんは言う。「私たちはこの先いつまで生きているか分からない。夢を見ている暇はない」

前線のDJたち

だが厳しい戦争の現実を受けて、ナイトクラブの現場から遠ざかった人々もいる。

ダニエル・デトコムさんはウクライナ軍の小銃兵としてドローン操縦を担当した後、下士官に昇進した。戦前は有名なDJで、テクノ音楽のプロデューサーだった。

デトコムさんがCNNとのインタビューで語ったところによると、自身が率いるキーウの音楽集団「ドッツ」は、かつて世界中からDJを招いてパーティーを開催し、人気を集めていた。DJたちはパーティー騒ぎに熱中するウクライナのレイブ参加者たちを見て、「ここのダンサーたちはどうなってるんだ。ものすごい勢いで踊るな」と驚いたものだ。

しかしロシアの全面侵攻に先立ち緊張が高まるなかで、デトコムさんは戦闘への準備を始めた。地元の射撃場で練習を重ね、救護活動の講習を受けた。

そして戦争が始まるとすぐに、輝かしいDJのキャリアから離れて入隊した。CNNとのインタビューで「選択肢ととらえる発想はなかった」「ただそれがしっくりきただけ」と述べた。

前線への再派遣に向けて待機中のデトコムさんは、戦前のウクライナに存在した「活気あふれる」レイブ・コミュニティーを懐かしみつつ、「楽しくのんきな時代だった」「もう二度と同じ生活は戻ってこない」と語った。

デトコムさんは、従軍中も自分のノートパソコンで音楽のプロデュースを続けてきた。前線を離れる休暇中に、何度かドッツのパーティーも開催した。だがレイブはもはや、以前ほど気楽なイベントではない。

デトコムさんによれば、主催者は通常、医療班が必ず付き添うよう手配するようになった。デトコムさん自身も、レイブに行く時は常にロシアの攻撃に備え、救急セットを2組持参することにしている。

レイブ文化は次第に変化を遂げてきた。「今では昼間のパーティーになった」と、デトコムさんは指摘する。「クラブに通い、レイブで踊る人々もDJたちも、新世代は夜のパーティーを経験したことがない」

新たなチャンス

一方で、戦争はウクライナのDJや電子音楽プロデューサーにチャンスをもたらしている。

キーウでDJと音楽プロデュースの講座を提供する「クルトゥラ・ズブーク」のアート・ディレクター、デニス・ユルチェンコさんはCNNに、「若いアーティストに追い風が吹いているような気がする。毎日新しい顔に出会う」と語った。

戦争のせいで、外国からウクライナに来てナイトクラブで演奏しようというアーティストは減っている。その結果、国内のプロデューサーはイベントに起用される出番が増え、新たな挑戦に意欲を示しているという。

ユルチェンコさんによれば、ロシアとの戦争が始まってから、音楽レーベルも国内アーティストのプロモーションに力を入れてきた。電子音楽のコンピレーション・アルバムやナイトクラブで開かれるイベントの売り上げは一部、軍事活動への支援に投入されている。

デトコムさんもナザルコさん、ユルチェンコさんも、戦争への支援活動としてレイブで演奏したり、レイブを主催したりしてきた。ユルチェンコさんは「絶対的に、100％、抵抗運動と母国への支援に尽きる」と言い切った。

キーウのナイトクラブ、クローザーでは、その抵抗運動に希望が込められている。シャブリーさんは「みんな春を待っている」と語った。

ダンスフロアで友人同士が抱き合い、若いカップルが暗い片隅のソファでキスを交わす。中庭では肌寒い外気のなか、グループが手巻きたばこを回しながら笑い合う。

厳しい冬と4年間に及ぶ戦争を経て今もなお、ウクライナの人々はレイブを続けている。