読売３３３終値、２日連続で上昇…前日比４８４円高の４万７８０３円

１１日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比４８４円７６銭（１・０２％）高の４万７８０３円３０銭だった。

２日連続で上昇した。３３３銘柄のうち、約７割にあたる２２９銘柄が値上がりした。

日経平均株価（２２５種）の終値は、７７６円９８銭（１・４３％）高の５万５０２５円３７銭だった。日経平均への影響が大きい半導体関連の銘柄が値上がりしたため、読売３３３と比べ上昇幅は大きかった。

１１日の東京市場は、原油価格上昇の一服に加え、前日の米ハイテク株の値上がりが追い風となり、幅広い銘柄が買われた。しかし、取引終了にかけては再び中東での軍事衝突の長期化が意識されるなど、「神経質な相場」（大手証券）となった。

読売３３３の構成銘柄の上昇率は、半導体材料を手がけるレゾナック・ホールディングス（ＨＤ）の１０・４２％が最大だった。キオクシアＨＤ（９・２５％）、任天堂（８・９０％）と続いた。

下落率は、ＭｏｎｏｔａＲＯ（９・１８％）、オリンパス（４・９７％）、ＮＥＣ（４・２０％）の順に大きかった。

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は、３４・５７ポイント（０・９４％）高い３６９８・８５。