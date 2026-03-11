TVアニメ「愛してるゲームを終わらせたい」キービジュアル公開＆OP・EDテーマ情報解禁！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

TVアニメ「愛してるゲームを終わらせたい」は2026年4月よりTOKYO MX、MBS、BS朝日ほかにて放送開始。このたびキービジュアルが公開された。キービジュアルには、『愛してるゲーム』を始めた頃の小6の優希也とみくが、高校生になるまでの年月の流れを描いたアオハル感あふれるビジュアルとなっている。

あわせてOP・EDテーマ情報が解禁！OPテーマは、CHiCO with HoneyWorksが歌う「君のせいで愛してる」、EDテーマは、PompadollSが歌う「リトルワールド」に決定。それぞれアーティストコメントも到着した。

＜OPテーマアーティスト：CHiCO with HoneyWorksコメント＞



甘い言葉を囁いて振り向かせたいみくちゃんと、平気なふりをして内心ドキドキしてる優希也くんが可愛い！見ているこっちがニヤニヤしちゃいます！

そんな2人の両片想いで甘酸っぱい恋の駆け引きの心情を歌に乗せました。

オープニングテーマ「君のせいで愛してる」よろしくお願いします♪

＜EDテーマアーティスト：PompadollS 五十嵐五十(Gt.&Vo.)コメント＞



原作を読んだ時、学生時代の独特な空気の温度をはっきり感じました。私はたしかにそこにいたことがある。

そこでは、ある言葉は違う意味を持ち、ある仕草は意味のあるものになりました。私たちがそう信じていたからです。

外の世界に出れば、それは非常に脆く、だからこそ美しい。

かつてそこにいた人たちへ、

いまそこにいる人たちへ

●作品情報

TVアニメ「愛してるゲームを終わらせたい」

2026年4月よりTOKYO MX、MBS、BS朝日ほかにて放送開始！

TOKYO MX：4月14日より 毎週火曜日23:00〜

MBS：4月14日より 毎週火曜日26:30〜

BS朝日：4月17日より 毎週金曜日23:30〜

※放送日時は変更になる場合がございます。

＜イントロダクション＞

同じ高校に進学した浅葱優希也と桜みくは、“両片想い”の幼なじみ。

自分の想いに気づいているのに…。

今にも「好き」があふれそうなのに…。

…でも、素直になれない!!

近すぎて、遠すぎる、優希也とみく。

ふたりをつなぐのは、小6のときにはじまった「愛してるゲーム」。

交互に「愛してる」といって照れたほうが負け。

今でもずっと続ける、意地の張り合い。

愛してるゲームに勝てたら、告白したい――。

愛してるゲームに勝って、「好き」を認めさせたい――。

両片想いを卒業するための、

ありったけの想いを込めた“恋のゲーム”がはじまる!!

【原作】

堂本裕貴「愛してるゲームを終わらせたい」(小学館「サンデーうぇぶり」連載中)

【スタッフ】

監督：谷 東

シリーズ構成：大知慶一郎

キャラクターデザイン：福地友樹

サブキャラクターデザイン：谷川亮介、杉村友和

プロップデザイン：杉村友和

美術監督：西山正紀

色彩設計：上野夏子

3Dディレクター：鈴木雅臣

撮影監督：久保田 淳(シアン)

編集：谷 東、榎田美咲(エディッツ)

音響監督：矢野さとし

音楽：松田彬人

音楽制作：POPHOLIC

音楽制作協力：ミリカ・ミュージック

アニメーション制作：FelixFilm

【キャスト】

浅葱優希也：石川界人

桜 みく：伊藤美来

浅葱若菜：丸岡和佳奈

東雲匡琉：子安武人

花葉雛子：小倉 唯

萌木菜月：本渡 楓

OPテーマ：CHiCO with HoneyWorks「君のせいで愛してる」

EDテーマ：PompadollS「リトルワールド」

©堂本裕貴／小学館／「愛してるゲームを終わらせたい」製作委員会

関連リンク

TVアニメ「愛してるゲームを終わらせたい」公式サイト

https://www.aishiteru-game.com