北欧の雑貨や食べ物が集結 キャンドルハウスや限定の濃厚キャラメルソフトなど 高松三越
キャンドルハウス（リトアニア）
「北欧」の雑貨や食べ物を集めたイベントが11日、高松市のデパートで始まりました。
高松三越で始まった「北欧屋台」です。会場には「北欧」らしいカラフルな生活雑貨や、北欧の厳しい冬を乗り越えるための食・海鮮のマリネなど約4000点が並んでいます。
リトアニアのキャンドルハウス。中にろうそくや電球を入れ、家に光が灯る様子を楽しみます。絵付けや窯焼きの作業を全て手作業で行っていて、職人の技が詰まっています。
この会場だけの限定商品も。
スウェーデン・ストックホルムで人気のキャラメル専門店「パーランス ストックホルム」が初出展し、キャラメルソースをたっぷりとかけた「キャラメルソフト」を販売しています。
（柳下遥リポート）
「キャラメルソースがねっとり！ キャラメルが濃厚です。キャラメルのずっしりとした甘さに塩のアクセントがきいていて、あまじょっぱくておいしい」
（高松三越 CRM担当／玉井遼平マネージャー）
「非常にバリエーションに富んだラインナップになっていますので、商品っていう部分だけでなく会場に来ていただくことによって、北欧の生活感っていうものを感じていただけるというところが魅力になっている」
高松三越の「北欧屋台」は3月16日まで開かれています。