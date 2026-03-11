中東紛争は拡大の一途、イランは報復姿勢を鮮明に＝ロンドン為替



ロンドン序盤は、欧州株が軟調にスタート。為替市場では東京市場での円安の動きは一服し、ドル円・クロス円が円高方向に押されている。ドル買いの動きもみられている。



中東紛争が拡大の一途をたどっており、収拾のメドが立たないことが影響しているようだ。イランはイスラエルにミサイル攻撃、国連の場ではイラン国連大使がイスラエルによる空爆で多くの民間施設が破壊されたと訴えている。ホルムズ海峡では複数の貨物船・コンテナ船が飛翔体により被害を受けている。イスラエルはイランだけではなく、ヒズボラ掃討を名目にレバノンの首都ベイルートを空爆している。



USD/JPY 158.34 EUR/USD 1.1612 EUR/JPY 183.88

