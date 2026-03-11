サンワサプライは、木目調天板を採用し、インテリアになじむプロジェクタースタンド「100-PRST005BKM」「100-PRST005WM」を発売した。直販価格は6,580円。

シンプルで使いやすいプロジェクタースタンド「100-PRST005シリーズ」に、インテリア性を高めた木目調天板モデルを追加したもの。ダークブラウン木目×ブラックの「100-PRST005BKM」と、ライト木目×ホワイトの「100-PRST005WM」を用意し、リビングやオフィスなどの空間にも自然になじむデザインとした。

高さは約70.8～120.8cmで、レバー操作によりスムーズに調整可能。設置場所や投影する壁面、スクリーンの高さに合わせて位置を設定できる。工具不要で直感的に操作できるため、プレゼンテーションや映像投影など、シーンに応じたセッティングを素早く行なえる。

天板サイズは約30×30cmで、プロジェクターやビデオカメラなどを設置できるサイズ設計。安定感のあるスチールフレームを採用し、シンプルなポールタイプとすることで、設置スペースを取りすぎず、さまざまな場所で活用しやすいとしている。

小物を置けるトレイを搭載し、リモコンやスマートフォン、ケーブルなどを手元にまとめて置ける。プレゼンテーション時や映画鑑賞時に必要なアイテムをすぐ取り出せ、操作性や使い勝手の向上を図った。

配線面では、付属のケーブルクリップにより、電源ケーブルや映像ケーブルを支柱に沿って固定可能。配線が床に散らばるのを防ぎ、見た目をすっきり保ちながら、安全性と設置環境の美しさに配慮した。