◆オープン戦 広島６―４ＤｅＮＡ（１５日・横浜）

昨年１２月の現役ドラフトで中日からＤｅＮＡに移籍した浜将乃介外野手が、オープン戦初のスタメン出場で適時三塁打など２安打。センターの守備でも好プレーを演じて１軍生き残りを猛アピールした。

８番・センターで出場した浜は、２回の第１打席で広島・床田から中前打を放つと、４回２死一塁で迎えた第２打席でも高めの真っすぐを右翼線に運び、俊足を飛ばして適時三塁打に。守っても６回に清水の右中間への打球を背走して好捕。躍動感のあるプレーでハマスタを沸かせた。

左投手を苦にせず放った２安打に「実戦入ってから左ピッチャーばっかりやったんですよ。その軌道とかも頭に。初対戦だったんですけど、こういう球を狙っていこうという準備がしっかりできました」と納得の表情。ようやく巡ってきたスタメン出場の機会で存在感を発揮した２５歳は「すごい自分の中でチャンスでもあると思った。集中して、思い切って、楽しかったです」とほほ笑んだ。

新天地での飛躍を期すプロ４年目。「新しいことを取り入れてて、すごく進んでいるチーム。全員がポジティブで前を向いているので、やってて楽しい」と刺激を受けながら成長している。「ベイスターズはめっちゃ強い。強いチームの戦力に１年間なれるようにプレーしていきたい」と、開幕１軍生き残りへ、改めて意気込みを口にした。