夫「食洗機がない生活は考えられない」妻「は？買うなって否定してたよね!?」自分が納得しないと買い物しない夫にイラっ！
2026年3月11日 17時30分
ウーマンエキサイト
「食洗機が欲しい」と頼んだ時には買ってくれなかったのに、自分が洗い物担当になったら躊躇なく買う夫に、不信感が募りますね…！しかしこの「とりあえず却下」する夫の態度は、子どもを保育園に送迎するときに便利なあのアイテムにも及んだのです…。＞＞【まんが】買い物に夫の許可って必要？