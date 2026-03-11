防災バッグに「下着」の備えを。もしもの時のストレスを軽減する「備えるショーツ」セシールから誕生。

ファッション通販セシールでは、2026年2月27日から「備えるショーツ・同色3枚組（男女兼用・使いきり紙素材）」の販売がスタート。

災害や入院、旅行など、いざという時の安心を提供する「下着」が誕生しました。

緊急時のストレスを一つ一つ解消

26年3月11日は、東日本大震災の発生から丸15年。防災意識は年々高まり、防災アイテムの需要も拡大。サイズやデザインなど、日常使いできる商品も増えています。

一方で、断水・節水が続く災害時において、"清潔な下着の確保"は大きな課題の一つ。

セシールは、衛生面での安心につながる備蓄品として、「備えるショーツ・同色3枚組（男女兼用・使いきり紙素材）」の販売を開始しました。

使いきりのセット販売、かつ手洗いであれば数回程度繰り返し着用できるので、洗濯ができない状況や予備が足りない時も安心です。

お腹もお尻も包み込み安心の履き心地を叶える、ボクサー型を採用。男女問わず使えるので、家族全員の防災グッズとして備えられます。

使い切りの紙素材と聞くと、「薄くて頼りない」「はき心地が良くない」とイメージしがち。このショーツでは、安心感のある厚手の素材感、驚きのフィット性、心地よい履き心地実現しています。

サイズはM・L・LL。カラーはグレーとダークグレーの展開。

価格は1089円。

公式オンラインショップから購入できます。

（東京バーゲンマニア編集部）