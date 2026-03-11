横澤夏子、“子を叱るときの夫婦の役割分担”に悩み？「もう私怒ったから引っ込んでて！」

藤本美貴＆横澤夏子がMCを務める家事育児特化型バラエティ『夫が寝たあとに』。

3月10日（火）の同番組に、ゲストとして竹財輝之助が出演した。

子どもを叱るときの役割分担は、夫婦ごとにさまざまあるようで…

【映像】妻と娘に実施したアンケートの回答に竹財輝之助は…

今回は「竹財輝之助のリアル子育てスペシャル」と題し、育児に悩む8歳の娘のパパ・竹財と子育てに関するトークを繰り広げた。

妻が娘を叱っているときは静観し、普段怒らない分“最後の砦”として娘を叱ることもあるという竹財。

子どもを叱るときの夫婦の役割分担の話題になると、藤本は「ママがほとんど怒ってない？」と基本的には妻が叱る役割だと明かした。

一方、横澤は「パパもめっちゃ怒る」と両親ともに子どもを叱ることはあるとしつつ、「めっちゃ怒ってほしいときと、もう私怒ったから引っ込んでて、というときがある」と吐露する。

「もう終わったときに、最後の一言という感じで『そういうとこだぞ！』みたいに言ってくる」と笑った横澤。とはいえ、横澤自身も同じことをしてしまうそうで、「夫が怒っていて、でもあともう一言言いたいときに口を出すと、『俺怒ったから怒らないで』って言われる」とも明かした。

「“片方が怒ったら片方は引かなきゃいけない”ってよく聞くけど…」と続けた横澤は、「難しいんですよね」と腕組みをしながら語った。