東日本大震災の発生から11日で15年となりました。



秋田市の認定こども園では、津波が発生したという想定で避難訓練が行われ、園児たちが、いざという時の行動を確認しました。



園児約190人が通う秋田市土崎の認定こども園「あきた風の遊育舎」です。



このこども園では、毎月、地震や津波、火事などを想定した避難訓練を行っています。



東日本大震災から15年を迎えた11日は、大きな地震が発生したあとに、津波警報が出されたという想定で訓練が行われました。





このこども園は、海までの距離が500メートルほどしかなく、津波が発生した場合、少しの遅れが命にかかわります。11日は、日ごろの訓練の成果もあり、わずか5分ほどで全ての園児が避難を終えました。澤口勇人園長「みんながまだ生まれる前に大きな津波が来て、ちっちゃい子どもたちがいっぱい海の方に持っていかれて死んじゃったんだって。園長先生はみんながそうなるの嫌だから、だからみんなは地震が来たよ～そのあと津波が来るかもしれないよって言ったら先生のお話を聞いて、ね、先生についてちゃんと逃げてください。できますか？」園児「はーい」園児「こわかった」鴨下望美アナウンサー「地震起きたらどうする？」園児「頭を守る」鴨下アナ「きょうはできた？」園児「うん」園児たちは、いざという時に自分の身を守る方法を改めて確認しました。※午後6時15分からのABS news every.でお伝えします