及川光博が、デビュー30周年を記念したアルバム『TAKE IT ROSY！』を5月6日にリリースする。

本作は、アルバム全体にアニバーサリームードが漂う、爽快で華やかな作品に。リード曲「スターダスト・カーニバル」は、ビッグバンドアレンジを施したパーティーチューンとなっている。

初回限定盤には、通常盤共通のDisc1（全9曲）に加え、Disc2として、これまでにリリースされた楽曲をリミックスした『NON-STOP ROSY MIX』（全12曲）を収録。さらにA4サイズのスペシャルフォトブックと、及川との2ショット写真を飾ることができる『2SHOTフォトスタンド♡』が付属するデジパック仕様となっている。

また、3月22日23時59分までに対象の限定ECサイトにて予約すると、先着特典としてA5クリアファイル（サイト別全3種）が、セブンネットショッピングでは限定特典として“TAKE IT ROSY！特製トート型エコバッグ”が配布される。

