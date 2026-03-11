Ê¡¸¶¤ß¤Û¡¢okaerio¡õÅÄÃæµÁ¿Í»²²Ã¤Î¿·¶Ê¡ÖEndless Ride¡×¥ê¥êー¥¹¡¡Æü¾ï¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥Ç¥¤¥êー¥¢¥ó¥»¥à¤Ë
¡¡Ê¡¸¶¤ß¤Û¤¬¡¢¥Ë¥åー¥·¥ó¥°¥ë¡ÖEndless Ride¡×3·î20Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¡£
¡¡Æ±³Ú¶Ê¤Ï¡¢¼«¿È¤¬²áµî¤Ë½ñ¤¤¿¤á¤Æ¤¤¿¥á¥í¥Ç¥£¤Ë¸½ÂåÅª¤Ê¥ê¥º¥à¤ò²Ã¤¨¤Æ´°À®¤·¤¿¤â¤Î¡£³Ú¶Ê¤Î¥ê¥º¥à¤ä¥¹¥Ôー¥É´¶¤ò²¿¤è¤ê¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿·ë²Ì¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ç¤Ï¤³¤Î¥á¥í¥Ç¥£¤¬»ý¤ÄËÜÍè¤ÎÌöÆ°´¶¤äÅÁ¤¨¤¿¤¤ÁÛ¤¤¤ò½½Ê¬¤ËÉ½¸½¤·¤¤ì¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢¤¢¤¨¤ÆÁ´ÊÔ±Ñ¸ì»ì¤òÁªÂò¤·¤¿¡£¥á¥í¥Ç¥£¤¬µá¤á¤ë¡È±Ñ¸ì¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥ê¥º¥à¤È¶Á¤¡É¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³Ú¶Ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ê¡¸¶¼«¿È¤ÎÆüµ¤ËÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡Èº®ÆÙ¤È¤·¤¿À¤³¦¤Ø¤Îµ¿Ìä¡É¤ò½ÐÈ¯ÅÀ¤Ë¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÂçÀÚ¤Ê¿Í¤ò¼é¤êÈ´¤³¤¦¤È¤¹¤ë¶¯¤µ¤òÉÁ¤¤¤¿Æ±³Ú¶Ê¡£¸Ä¿ÍÅª¤ÊÁÛ¤¤¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿Êª¸ì¤Ï¡¢Ä°¤¯¿Í¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¸þ¤±¤¿ÉáÊ×Åª¤Ê¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤¿¡£¡Òtake my hand, we¡Çll find the light¡Ó¡Ê¤µ¤¢¡¢¼ê¤ò¼è¤Ã¤Æ¡£°ì½ï¤Ë¸÷¤ò¸«¤Ä¤±¤è¤¦¡Ë¤È¤¤¤¦²Î»ì¤Ë¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¶¦¤ËÊâ¤ß¡¢¶¦¤ËÀï¤¤Â³¤±¤ë·è°Õ¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ±³Ú¶Ê¤Îºî»ìºî¶Ê¤ÏÊ¡¸¶¤¬Ã´Åö¤·¡¢ÊÔ¶Ê¤Ëokaerio¡¢¥®¥¿ー¤ËÅÄÃæµÁ¿Í¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´Ä¶¤ÎÃæ¤Ç¶ì¤·¤ß¤òÊú¤¨¤ë¿Í¤Ø¡¢º£Æü¤È¤¤¤¦1Æü¤òÁ°¸þ¤¤Ë¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤½¤Ã¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢Æü¾ï¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥Ç¥¤¥êー¥¢¥ó¥»¥à¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ªÊ¡¸¶¤Ï¡¢6·î21Æü¤ËÅìµþ I'M A SHOW¤Ë¤Æ¡ØMIHO FUKUHARA 39 (Thank You) & Roots Journey¡Ù¤ò³«ºÅ¡£¸½ºß¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëÀè¹Ô¤ò¼õÉÕÃæ¤À¡£
¡¦Ê¡¸¶¤ß¤Û¡¡¥³¥á¥ó¥È
2008Ç¯¤Î¥Ç¥Ó¥åー¤«¤é18Ç¯¡£ÆÈÎ©¤È¤¤¤¦Æ»¤òÁª¤Ó¡¢°ìÊâ¤º¤Ä¼«Ê¬¤ÎÂ¤ÇÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿º£¤Î»ä¤À¤«¤é¤³¤½ÉÁ¤±¤ë·Ê¿§¤ò¡¢2026Ç¯¤ÎÇ¯ÌÀ¤±¤ËÆ³¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¿·¶Ê¡ÖEndless Ride¡×¡£»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤Áè¤¤¤ä¼º¤ï¤ì¤ëÌ¿¡Ä¡Äº£¤Î¥¯¥ì¥¤¥¸ー¤ÊÀ¤³¦¾ðÀª¤òÁ°¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎÌµÎÏ¤µ¤ËÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ó¤Ê°Å°Ç¤ÎÃæ¤Ç»ä¤ò¾È¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢18Ç¯´ÖÊÑ¤ï¤é¤º¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Î¾Ð´é¤È¡¢¼é¤ë¤Ù¤ÂçÀÚ¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÖÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤ò¡¢ÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¡£¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°Ãæ¶¯¤¯´ê¤Ã¤¿¤½¤Îµ§¤ê¤Ï¡¢¤³¤Î¶Ê¤ò¿·¤¿¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤Ë»ý¤Á¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ì·½â¤À¤é¤±¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤â¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¸÷¤òÃµ¤·¤ÆÁö¤êÂ³¤±¤ë¡£¤³¤Î²Î¤¬¡¢Ä¹¤¤Î¹¤òÂ³¤±¤ë¤¢¤Ê¤¿¤Î¿´¤Ë´ó¤êÅº¤¦¡¢¤µ¤µ¤ä¤«¤ÊÅô²Ð¤Ë¤Ê¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë