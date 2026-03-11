PEDROが、新曲「弱虫のうた」を本日3月11日に配信リリースした。

（関連：「舐めんじゃねえ」――野音に刻んだアユニ・Dの存在証明 BiSHから持ち続ける反骨精神、PEDROの軌跡と次なる“夜明け”）

同楽曲は、前作『ちっぽけな夜明け』収録楽曲である「1999」をサウンドプロデュースした石毛輝（the telephones）が今回もサウンドプロデュースを担当したポップなロックナンバー。アユニ・Dが“過去”、“弱さ”、“迷い”から逃げずに、すべてを抱えたまま前へ進むことを歌った1曲だ。“今さらじゃない、今こそだ”というメッセージを軸に、遠回りしてきた時間さえも自分の人生として肯定し、踏み出す勇気をまっすぐ鳴らす、現在のアユニ・Dの心境をありのまま刻んだ楽曲になっている。

さらに、対バンツアーとして発表されていた『PEDRO TOUR 2026「ROCK STEP JUMP TOUR」』に、ワンマン公演も追加発表された。現在、本ツアーのチケットはPEDROモバイル会員抽選先行を受付中だ。

・アユニ・D（PEDRO） コメント

新曲を作りました。弱虫ながらも前向きな気持ちを忘れずに一歩踏み出す勇気を綴った「弱虫のうた」という曲です。泣きじゃくったり迷ったりぶつかったり、そんな過去たちを乗り越えられたから昔よりたくましく生きていると感じます。正々堂々と清々しく生きていけるようにという意地と情熱を音楽にしました！そしてこの度、尊敬しているバンドの方々と対バン形式で全国ツアーを回る予定です。とてもワクワクしています。それに加えてワンマンライブも行うことにしました！成長期だなと感じるほど毎日色んなことに胸を動かしています。そんな今の自分や楽曲たちを皆さんに届けに行きます。ライブハウスでお会いできるのを楽しみにしています！

（文＝リアルサウンド編集部）