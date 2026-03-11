4月1日よりテレビ東京ほかで放送がスタートするドラマNEXT『水曜日、私の夫に抱かれてください』の追加キャストとして、柾木玲弥、濱田龍臣、山本弓月、山下容莉枝の出演が決定。また、オープニング曲をAmber's、エンディング曲を野田愛実が担当することが発表された。

本作は、U-NEXTによるコミックレーベル「U-NEXT Comic」の菊屋きく子による同名コミックをドラマ化する不倫ラブサスペンス。29年の人生で初めてできた彼氏の神栖史幸と順調に交際をしていた小吹蓉子。ある日、神栖から「妻にバレた。妻が君に会いたがっている」と衝撃の告白をされる。実は神栖は既婚者だったのだ。意図せず不倫をしていたと自己嫌悪に陥る蓉子は、神栖の妻・怜に謝罪のため会いに行くと、「毎週水曜日、史幸と浮気し続けてくれませんか……？」と怜から告げられ……。“公認不倫”を続ける蓉子と本心の見えない怜、浮気をやめられない神栖の奇妙な三角関係を描く。

知らぬ間に不倫に巻き込まれた小吹蓉子役を菅井友香、蓉子が交際している史幸の妻・神栖怜役を入山法子がそれぞれ演じ、W主演を担当。そして浮気をやめられないクズ夫・神栖史幸役を稲葉友が演じる。また、俳優として第一線で活躍し続けている沢村一樹がチーフ監督を務める。

今回発表されたのは、蓉子、怜、神栖を取り巻く人物を演じるキャスト陣。

柾木は産婦人科に勤めている神栖の弟・史奉役、濱田は蓉子の会社の後輩・八溝駿役、オーディションで選ばれた山本は怜と神栖の子ども・一凪役、そして山下は神栖と史奉の母親・秀美役をそれぞれ演じる。

また、オープニングテーマはポップデュオ・Amber'sの「エデン」に決定。“孤独”をテーマに愛にすがる心と幻想への決別を描いた一曲となっている。そしてエンディングテーマに野田の「Let Go」が決定。喜びも悲しみも、誰かへの依存から生まれる感情ではなく“私自身を生きる”という決意の楽曲であり、それぞれ本作のための書き下ろし曲となる。

発表に際して、追加キャストとアーティストからコメントも到着した。

【コメント】・柾木玲弥（神栖史奉役）

神栖史奉役を演じさせていただきます柾木玲弥です。台本を読み進める中で、静かな違和感と張り詰めた緊張感が漂っていました。目的は何なのか、なぜその選択をするのか、登場人物それぞれの思惑が交錯します。僕は稲葉友さん演じる史幸の弟を演じています。兄との距離、怜や一凪との関係、そして蓉子との関わりが、やがて物語にどんな波紋を広げていくのか、ぜひ最後まで見届けていただけたら嬉しいです。

・濱田龍臣（八溝駿役）

八溝駿役を演じさせていただきます。濱田龍臣です。不倫がメインテーマにある作品に出演させて頂くのは今回が初めてになるため、お話を頂いた時から緊張していましたが、沢村監督を始めとしたキャスト、スタッフの皆さんに支えて頂きながら演じることが出来ました。八溝は、明るい中にも芯があり、どこか憎めないキャラクターなので、緊迫感のあるストーリーの中で、ホッと一息ついて頂けると幸いです。

・山本弓月（神栖一凪役）

一凪役を演じます、山本弓月です！ 役が決まった時は、とっても嬉しくて夢みたいでした。可愛いだけではないお芝居だったので監督さんに色々聞いたり、おうちで沢山練習しました。一凪を演じられた全部の時間が大好きです！ みなさま、ぜひご覧ください！

・山下容莉枝（神栖秀美役）

どのシーンの撮影もとても大変で、どのお役も凄過ぎる変化球を投げまくる、野球の試合みたい、私のお役が投げたい球はデッドボール！ でも、みなさんのすばらしいチームワークのおかげでこの試合、乗り越えることができました。だからこそ、とても愛しい作品です。春の夜は衝撃的なドラマに溺れて頂けたら幸いです。

・Amber's（オープニング曲担当）

思い描く理想と抗えない現実の隔たりをテーマに、本作の登場人物の心の動きに重ねながら「エデン」を書き下ろしました。自分自身も心当たりのある感情がいくつもあり、誰もが抱える願いや迷い、そしてその中で生まれる感情の揺らぎを描いています。オープニングテーマということで物語の始まりに感情の輪郭を映す一曲として、ドラマとともにこの楽曲の世界も楽しんでいただけたら幸いです。

・野田愛実（エンディング曲担当）

この度、「水曜日、私の夫に抱かれてください」のエンディングテーマを歌わせていただけること、大変嬉しく思っております。ままならない関係性の中で、自らの価値を誰かに委ねてしまう危うさ。葛藤や矛盾を抱えた蓉子と怜が見出す答えを、皆さんと一緒に見守っていきたいです。痛みや涙さえも誰かのものではなく、自分のものなのだと、「私自身を生きる」という想いを込めて、この曲を書きました。この楽曲が、皆さんの「自分を愛する一歩」に寄り添えたら嬉しいです。

（文＝リアルサウンド映画部）