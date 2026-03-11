TOKYO MX、BS11ほかで放送中のTVアニメ『多聞くん今どっち!?』の第11話「ここにいてええんかな」のあらすじと先行カットが公開された。

本作は、主人公の高校生・木下うたげがハウスキーピングのバイトで、推しの大人気アイドル・F/ACE（フェイス）の福原多聞くんの家を担当するところから物語が始まる、ハイテンション推し活ラブコメディ。

破天荒な一面を見せるナツキは、酔った勢いで飛鳥先生との秘められた過去をうたげと多聞に明かす。孤独だった過去のナツキに、温かな手を差し伸べたのは飛鳥先生だった。だが、音楽への夢や家族の事情、ままならない現実に2人の未来は分かたれてしまったのだった。そんな中、うたげの学校の文化祭にF/ACEが収録でやって来ることが決まり……。

公開された先行カットでは、酔って赤面するナツキや、ナツキと多聞の2ショット、泣きそうな表情を見せるうたげの姿などが切り取られている。（文＝リアルサウンド編集部）