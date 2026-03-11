板垣李光人の「台本になかったセリフ」が最高！シーンの格が上がったワケ〈ばけばけ第113回〉
今日の朝ドラ見た？ 日常の話題のひとつに最適な朝ドラ（連続テレビ小説）に関する著書を2冊上梓し、毎日レビューを続けて10年超えの著者による「読んだらもっと朝ドラが見たくなる」「誰かと話したくなる」連載です。本日は、第113回（2026年3月11日放送）の「ばけばけ」レビューです。（ライター 木俣 冬）
顔をあげたときの錦織の美しさ
「ハジメテ」
錦織（吉沢亮）の部屋に初めて入ったヘブン（トミー・バストウ）は少し感慨深そう。
「そうでしたね。いつも伺うばかりでした」と錦織は淡々としている。
いつも伺うばかりだったという事実に、ふたりの関係性が出てしまう。
電話をかけるのはいつもワタシ、みたいなこと（いま、電話じゃないか、メールか）。
お茶を1杯飲むヘブン。間があって、錦織が話し出す。
声がか細い！
「〜〜つまり私に知事を説得してほしいと」
「ハイ 説得ネガイマス」
だが、錦織は「知事からの信頼が、今の私にはないのです」と言う。
「私のせい？ 熊本行ったのせい？」
何がきっかけかはわからないが「とにかく、力になれない」と錦織は頭を下げる。
それから、顔をあげたときの正面アップ。目が虚（うつ）ろながら、そのやや定まらなさが儚（はかな）く美しい。
たぶんこれは、幽霊を見たときの美しさ。例えば、雪女に魅入られて目を逸（そ）らせないようなこと。
ヘブンがこの後、怪談を書きはじめるとき、このときの錦織の顔が影響を及ぼすであろうと筆者は確信した。知らんけど。
宿に戻ったヘブンとトキ（高石あかり、「高」の表記は、正確には「はしごだか」）。
錦織くんも、スイッチョンの庄田くん（濱正悟）も駄目だとすると、ほかにいないと司之介（岡部たかし）。なんでわざわざ「すいっちょんの庄田くん」と呼ぶのか。このフレーズが気に入っていたのか。
ヘブンが直談判するしかないと決意する。
あっちも何も解決しておらんのにーと、トキはすっかりぐったり横になってしまう。
あっちとは松野家から銀二郎を外すか、雨清水様の籍に3人が入るかの2択問題である。
すると、フミ（池脇千鶴）がすでにタエ（北川景子）に会ってきたと言い出す。