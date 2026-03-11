今日の朝ドラ見た？ 日常の話題のひとつに最適な朝ドラ（連続テレビ小説）に関する著書を2冊上梓し、毎日レビューを続けて10年超えの著者による「読んだらもっと朝ドラが見たくなる」「誰かと話したくなる」連載です。本日は、第113回（2026年3月11日放送）の「ばけばけ」レビューです。（ライター 木俣 冬）

顔をあげたときの錦織の美しさ

「ハジメテ」

錦織（吉沢亮）の部屋に初めて入ったヘブン（トミー・バストウ）は少し感慨深そう。

「そうでしたね。いつも伺うばかりでした」と錦織は淡々としている。

いつも伺うばかりだったという事実に、ふたりの関係性が出てしまう。

電話をかけるのはいつもワタシ、みたいなこと（いま、電話じゃないか、メールか）。

お茶を1杯飲むヘブン。間があって、錦織が話し出す。

声がか細い！

「〜〜つまり私に知事を説得してほしいと」

「ハイ 説得ネガイマス」

だが、錦織は「知事からの信頼が、今の私にはないのです」と言う。

「私のせい？ 熊本行ったのせい？」

何がきっかけかはわからないが「とにかく、力になれない」と錦織は頭を下げる。

それから、顔をあげたときの正面アップ。目が虚（うつ）ろながら、そのやや定まらなさが儚（はかな）く美しい。

たぶんこれは、幽霊を見たときの美しさ。例えば、雪女に魅入られて目を逸（そ）らせないようなこと。

ヘブンがこの後、怪談を書きはじめるとき、このときの錦織の顔が影響を及ぼすであろうと筆者は確信した。知らんけど。

宿に戻ったヘブンとトキ（高石あかり、「高」の表記は、正確には「はしごだか」）。

錦織くんも、スイッチョンの庄田くん（濱正悟）も駄目だとすると、ほかにいないと司之介（岡部たかし）。なんでわざわざ「すいっちょんの庄田くん」と呼ぶのか。このフレーズが気に入っていたのか。

ヘブンが直談判するしかないと決意する。

あっちも何も解決しておらんのにーと、トキはすっかりぐったり横になってしまう。

あっちとは松野家から銀二郎を外すか、雨清水様の籍に3人が入るかの2択問題である。

すると、フミ（池脇千鶴）がすでにタエ（北川景子）に会ってきたと言い出す。

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）