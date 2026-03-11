「日経225ミニ」手口情報（11日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、3月限26万2264枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月11日の日経225ミニ期近（2026年3月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の26万2264枚だった。
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 262264( 262258)
ソシエテジェネラル証券 142629( 142629)
バークレイズ証券 75190( 75190)
SBI証券 126920( 56844)
楽天証券 61274( 29318)
松井証券 29246( 29246)
日産証券 18038( 18038)
三菱UFJeスマート 14451( 8165)
ビーオブエー証券 6487( 6487)
サスケハナ・ホンコン 6343( 6343)
マネックス証券 5771( 5771)
フィリップ証券 3586( 3586)
みずほ証券 3107( 3107)
ゴールドマン証券 1820( 1820)
BNPパリバ証券 1564( 1564)
インタラクティブ証券 1322( 1322)
野村証券 1143( 1143)
大和証券 706( 706)
JPモルガン証券 558( 558)
モルガンMUFG証券 480( 474)
◯2026年4月限（特別清算日：4月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 4291( 4291)
バークレイズ証券 2729( 2729)
SBI証券 1938( 1020)
ソシエテジェネラル証券 838( 838)
楽天証券 871( 359)
三菱UFJeスマート 458( 336)
フィリップ証券 320( 320)
松井証券 210( 210)
マネックス証券 205( 205)
インタラクティブ証券 159( 159)
日産証券 125( 125)
JPモルガン証券 107( 107)
ドイツ証券 40( 40)
ゴールドマン証券 7( 7)
◯2026年5月限（特別清算日：5月15日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 210( 210)
ABNクリアリン証券 138( 138)
松井証券 91( 91)
楽天証券 92( 50)
三菱UFJeスマート 65( 47)
フィリップ証券 47( 47)
SBI証券 74( 46)
ドイツ証券 26( 26)
マネックス証券 18( 18)
日産証券 14( 14)
インタラクティブ証券 7( 7)
JPモルガン証券 4( 4)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース