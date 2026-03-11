「日経225ミニ」手口情報（11日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、3月限14万1083枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月11日の日経225ミニ期近（2026年3月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の14万1083枚だった。
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 141083( 140276)
ソシエテジェネラル証券 132110( 132103)
バークレイズ証券 58426( 58426)
SBI証券 63823( 36531)
松井証券 20063( 20063)
楽天証券 33988( 15918)
サスケハナ・ホンコン 12614( 12614)
日産証券 9610( 9610)
BNPパリバ証券 6252( 6252)
ビーオブエー証券 6160( 6160)
野村証券 5634( 5632)
三菱UFJeスマート 9740( 5446)
ゴールドマン証券 5219( 5219)
JPモルガン証券 4507( 4499)
マネックス証券 3823( 3823)
モルガンMUFG証券 3666( 3386)
フィリップ証券 2172( 2172)
インタラクティブ証券 2143( 2143)
広田証券 1712( 1712)
みずほ証券 1248( 1248)
大和証券 718( 0)
◯2026年4月限（特別清算日：4月10日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 5921( 4671)
ABNクリアリン証券 6475( 4625)
バークレイズ証券 3264( 3264)
SBI証券 1697( 829)
楽天証券 896( 432)
三菱UFJeスマート 578( 424)
インタラクティブ証券 305( 305)
日産証券 214( 214)
松井証券 192( 192)
フィリップ証券 186( 186)
マネックス証券 158( 158)
JPモルガン証券 102( 102)
ゴールドマン証券 20( 20)
ドイツ証券 8( 8)
岩井コスモ証券 5( 5)
広田証券 3( 3)
光世証券 2( 2)
UBS証券 2( 2)
BNPパリバ証券 600( 0)
◯2026年5月限（特別清算日：5月15日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 169( 169)
ABNクリアリン証券 1299( 99)
日産証券 57( 57)
SBI証券 67( 49)
三菱UFJeスマート 43( 37)
フィリップ証券 19( 19)
楽天証券 44( 18)
松井証券 13( 13)
JPモルガン証券 8( 8)
ドイツ証券 7( 7)
マネックス証券 6( 6)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース