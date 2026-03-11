「TOPIX先物」手口情報（11日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、3月限1万4596枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月11日のTOPIX先物期近（2026年3月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万4596枚だった。
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 14596( 14542)
ソシエテジェネラル証券 13527( 13527)
JPモルガン証券 9072( 9072)
ゴールドマン証券 8983( 8347)
バークレイズ証券 7979( 7979)
BNPパリバ証券 7069( 7013)
ビーオブエー証券 7970( 5834)
UBS証券 5801( 5801)
HSBC証券 6535( 4893)
野村証券 2959( 2959)
モルガンMUFG証券 2850( 2850)
日産証券 2178( 2178)
みずほ証券 2028( 2028)
シティグループ証券 1257( 1257)
サスケハナ・ホンコン 1026( 1026)
三菱UFJ証券 769( 769)
SBI証券 409( 369)
インタラクティブ証券 69( 69)
ドイツ証券 62( 62)
松井証券 32( 32)
三菱UFJeスマート 32( 0)
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
JPモルガン証券 10831( 10831)
ABNクリアリン証券 9767( 9713)
ゴールドマン証券 8176( 8164)
バークレイズ証券 8014( 8014)
BNPパリバ証券 6432( 6432)
UBS証券 5898( 5898)
HSBC証券 7143( 5501)
ビーオブエー証券 7036( 4900)
ソシエテジェネラル証券 4746( 4746)
モルガンMUFG証券 4565( 4565)
野村証券 2758( 2758)
日産証券 2092( 2092)
みずほ証券 2057( 2057)
シティグループ証券 2014( 2014)
三菱UFJ証券 769( 769)
SBI証券 355( 355)
ドイツ証券 297( 297)
インタラクティブ証券 151( 151)
サスケハナ・ホンコン 28( 28)
光世証券 20( 20)
松井証券 20( 20)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
