「TOPIX先物」手口情報（11日日中） ソシエテジェネラル証券取引高トップ、3月限2万9336枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月11日のTOPIX先物期近（2026年3月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはソシエテＧ証券の2万9336枚だった。
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 29336( 28530)
バークレイズ証券 15599( 14051)
ABNクリアリン証券 14811( 13854)
ゴールドマン証券 28287( 11331)
野村証券 12190( 9503)
モルガンMUFG証券 34463( 8754)
シティグループ証券 9440( 7264)
JPモルガン証券 7355( 6678)
ビーオブエー証券 6541( 6164)
BNPパリバ証券 6707( 5767)
UBS証券 5828( 5570)
三菱UFJ証券 4080( 4080)
みずほ証券 3623( 3619)
日産証券 1831( 1831)
HSBC証券 1453( 1453)
サスケハナ・ホンコン 1128( 1128)
SMBC日興証券 1416( 1073)
大和証券 3782( 938)
SBI証券 858( 718)
ドイツ証券 478( 478)
三菱UFJeスマート 38( 0)
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 20229( 19629)
ソシエテジェネラル証券 18512( 18067)
バークレイズ証券 13382( 12882)
ゴールドマン証券 27270( 12048)
モルガンMUFG証券 25822( 12020)
野村証券 11355( 8555)
JPモルガン証券 8555( 8390)
シティグループ証券 6490( 6090)
UBS証券 6060( 6060)
ビーオブエー証券 5670( 5670)
BNPパリバ証券 5222( 5222)
三菱UFJ証券 3873( 3873)
みずほ証券 3482( 3468)
日産証券 2174( 2174)
HSBC証券 1405( 1405)
SMBC日興証券 1403( 1279)
大和証券 1400( 1144)
立花証券 810( 810)
ドイツ証券 722( 722)
SBI証券 379( 379)
三菱UFJeスマート 12( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
