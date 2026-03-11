「日経225先物」手口情報（11日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、3月限1万5711枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月11日の日経225先物期近（2026年3月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万5711枚だった。
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 15711( 14527)
バークレイズ証券 8884( 8884)
ソシエテジェネラル証券 8551( 8334)
野村証券 2050( 2038)
ゴールドマン証券 2885( 1707)
ビーオブエー証券 1555( 1555)
JPモルガン証券 1510( 1455)
日産証券 1170( 1170)
モルガンMUFG証券 1149( 1119)
SBI証券 2579( 1081)
BNPパリバ証券 1048( 993)
サスケハナ・ホンコン 966( 966)
松井証券 843( 843)
シティグループ証券 802( 788)
UBS証券 1791( 710)
三菱UFJ証券 450( 450)
フィリップ証券 450( 450)
楽天証券 783( 435)
三菱UFJeスマート 487( 327)
HSBC証券 493( 293)
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
バークレイズ証券 8401( 8401)
ABNクリアリン証券 8496( 7427)
ソシエテジェネラル証券 4136( 3936)
ゴールドマン証券 3593( 2709)
野村証券 1791( 1791)
日産証券 1788( 1788)
JPモルガン証券 1525( 1525)
モルガンMUFG証券 1026( 1026)
SBI証券 1188( 870)
ビーオブエー証券 794( 794)
シティグループ証券 746( 746)
ドイツ証券 725( 725)
UBS証券 1735( 684)
BNPパリバ証券 598( 598)
松井証券 507( 507)
三菱UFJ証券 450( 450)
楽天証券 686( 368)
インタラクティブ証券 206( 206)
HSBC証券 349( 149)
光世証券 128( 128)
三菱UFJeスマート 10( 0)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース