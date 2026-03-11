「日経225先物」手口情報（11日日中） ソシエテジェネラル証券取引高トップ、3月限2万2390枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月11日の日経225先物期近（2026年3月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはソシエテＧ証券の2万2390枚だった。
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 22390( 16132)
ABNクリアリン証券 14997( 13877)
モルガンMUFG証券 29253( 9134)
バークレイズ証券 6550( 6404)
野村証券 44949( 6304)
ゴールドマン証券 18263( 4986)
HSBC証券 6650( 4732)
三菱UFJ証券 4967( 3945)
JPモルガン証券 3733( 3280)
BNPパリバ証券 5503( 3005)
ビーオブエー証券 3854( 2958)
みずほ証券 1936( 1936)
サスケハナ・ホンコン 1826( 1728)
UBS証券 1895( 1595)
日産証券 1045( 907)
SBI証券 1476( 793)
大和証券 2491( 730)
松井証券 687( 687)
シティグループ証券 1297( 601)
楽天証券 515( 377)
東海東京証券 833( 0)
三菱UFJeスマート 92( 0)
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 17021( 12857)
ABNクリアリン証券 10392( 9937)
バークレイズ証券 9912( 9909)
モルガンMUFG証券 26313( 6887)
野村証券 45043( 6106)
ゴールドマン証券 15823( 5057)
HSBC証券 4935( 4735)
三菱UFJ証券 3572( 3572)
JPモルガン証券 3507( 3371)
ビーオブエー証券 3406( 2885)
BNPパリバ証券 2449( 2447)
みずほ証券 1999( 1907)
UBS証券 1678( 1495)
ドイツ証券 1196( 1196)
日産証券 1087( 1087)
大和証券 728( 664)
SMBC日興証券 659( 640)
シティグループ証券 1215( 491)
SBI証券 661( 457)
インタラクティブ証券 345( 345)
楽天証券 188( 0)
東海東京証券 24( 0)
三菱UFJeスマート 10( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース