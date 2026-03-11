この記事をまとめると ■2003年にアストンマーティンはDB9をリリースした ■DB9は流麗なスタイリングに5.9リッター456馬力のV12を搭載 ■DB9は2016年まで生産されDB11に役目を引き継いだ

フォード時代の最後の「DB」

アメリカのフォード・モーターが1999年に設立した、世界のプレミアム自動車ブランドを統括する部門、プレミアム・オートモーティブ・グループ（PAG）。すでに1991年からフォードに経営権が掌握されていたアストンマーティンが、このPAGに組織されるブランドとなったのは自然な流れだったのだが、2006年になるとフォードは、一転してPAGの解体を決断。そしてアストンマーティンは翌2007年には正式にフォードの手を離れることになる。

時間を20世紀最後の年である2000年にまでさかのぼろう。フォードはこの年、アストンマーティンのCEOにウルリッヒ・ベッツを新たに任命する。それまでポルシェやBMWなどで手腕を奮ってきた彼に、フォードがまず下した使命はモデルラインアップの刷新。それまでの「DB7」シリーズの後継車となる2＋2GTの「AM802」、そしてよりコンパクトな2シータースポーツ「AM305」などが、その代表的なプロジェクトだった。

ちなみに前者は2003年に「DB9」として、また後者は2005年に第3世代の「ヴァンテージ」としてデビューを飾ることになる。

これらの新型車開発プロジェクトで、ベッツが最初に直面したのはそのデザインを誰に委ねるかの選択だった。それは、これまでアストンマーティンでチーフデザイナーを務めてきたジェフ・ローソンが1999年に急死したことが直接の理由で、ベッツはジャガー車のデザインも担当していたイアン・カラムに「AM802」、そして「AM305」のスタイリングを担当させることを決める。

ちなみにアストンマーティンでは、2001年には新たなチーフデザイナーとしてヘンリック・フィスカーが就任しているが、いずれのモデルもその基本的なデザインは、インテリアも含めてカラムによって描かれたものと考えられる。

2016年まで生産が継続されたロングライフモデル

2003年にDB9のネーミングとともに発表された、アストンマーティンの新世代2＋2GTがまず大きな話題を呼んだのは、やはりその流麗なスタイリングだった。このボディに包み込まれるモノコックタブは、アストンマーティン自身が「Vertical Horizontal Platform（VH＝垂直・水平プラットフォーム）」と呼ぶもので、アルミニウムを主材料に、押し出し成型やプレス成型、あるいは鋳造成型など、さまざまな製法で完成された部材を、独自の接着技術によって組み合わせた、軽量でかつ高剛性なもの。

参考までに重量は275kgと発表されていた。そしてこのVHプラットフォームは、さらに改良を続けながら、その後も多くのアストンマーティン車に受け継がれていくことになる。

長く、そして美しいボンネットフードの下に搭載されたエンジンは、5935ccのV型12気筒DOHC自然吸気。最高出力は456馬力、最大トルクは570Nmという数字で、前後重量配分を最適化するためにフロント・ミッドシップの搭載方法を実現したほか、組み合わされる6速MT、もしくは6速AT（タッチトロニック2）もリヤに配置。エンジンとミッションは、軽量なカーボンファイバー製のテールシャフトを内蔵する、鋳造アルミニウム製のトルクチューブで接続される仕組みだ。

そしてアストンマーティンは、このDB9において50:50という理想的な前後重量配分を実現したのである。ボディパネルのほとんどをアルミニウム製としたことで、6速AT仕様でも1800kgに抑えられた車重は、0-100km/h加速で5.1秒という運動性能に大きく貢献。最高速は300km/hとされていた。

DB9は2003年から稼働したワーウイックシャー州ゲイドンにある新たなアストンマーティンの本社工場で生産された、最初のモデルでもあった。翌2004年にはオープン仕様の「DB9ヴォランテ」も追加設定されたほか、2008年と2012年にはさらにその魅力を高めるためのマイナーチェンジも実施。生産は最終的に2016年まで継続され、その後は後継車の「DB11」へとその市場を譲ることになる。

2004年からアストマーティン・レーシングがレースに投入した「DB9R」や「DBRS9」の活躍も、モータースポーツのファンには忘れられないものだろう。