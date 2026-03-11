WBC観戦のかまいたち濱家「最後ファールボールが飛んできて…」にSNS反響「ほんまにヘラヘラしてておもろかったです」「やっぱり持ってるなー」
お笑いコンビ・かまいたちの濱家隆一が11日までに、自身のXを更新。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の日本対チェコ戦を観戦し、ファールボールが飛んできたことを明かした。
【写真】「最後ファールボールが飛んできて…」反響を呼んだかまいたち濱家の投稿
濱家は「日本VSチェコ観戦させて頂きました 全勝での1次予選突破おめでとうございます！」と投稿。「マイアミでの勝利を心から願っております!!」とエールを送った。
続けてハッシュタグをつけて「最後ファールボールが飛んできてパニクってヘラヘラしました 情けない」と、ファールボールが飛んできたことを告白。「でも試合球触れて嬉しかった Netflixさんありがとう」と結んだ。
この投稿には「ほんまにヘラヘラしてておもろかったです」「やっぱり持ってるなー」などの反響が寄せられている。
