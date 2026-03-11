水曜日のカンパネラ、全7ヶ所のホールを巡る『プレミアムライブ2026』開催決定 ツアービジュアルも公開
水曜日のカンパネラが、ホールツアー『水曜日のカンパネラプレミアムライブ2026』の開催を発表。あわせてツアービジュアルを公開した。
【画像】水曜日のカンパネラ、札幌公演が悪天候で時間変更（全文）
同ツアーは、昨年より開催している『プレミアムライブ』シリーズの最新公演となる。これまで水曜日のカンパネラが訪れたことのない地域のホールを巡るツアーとなっており、子どもから大人まで幅広い世代が楽しめるライブとなっている。
すでに6ヶ所の公演が発表されていたが、新たに6月6日に福井・フェニックス・プラザでの開催も決定。これにより、本ツアーは全国7カ所を巡るツアーとなる。
■水曜日のカンパネラ『プレミアライブ 2026』公演情報
4月18日（日）静岡・菊川文化会館アエル
5月2日（土）茨城・常陸大宮市文化センター（ロゼホール）
5月30日（土）山口・下関市民会館
5月31日（日）佐賀・鳥栖市民文化会館
6月6日（土）福井・フェニックス・プラザ
6月7日（日）愛知・パティオ池鯉鮒（知立市文化会館）
6月20日（土）京都・文化パルク城陽
【画像】水曜日のカンパネラ、札幌公演が悪天候で時間変更（全文）
同ツアーは、昨年より開催している『プレミアムライブ』シリーズの最新公演となる。これまで水曜日のカンパネラが訪れたことのない地域のホールを巡るツアーとなっており、子どもから大人まで幅広い世代が楽しめるライブとなっている。
すでに6ヶ所の公演が発表されていたが、新たに6月6日に福井・フェニックス・プラザでの開催も決定。これにより、本ツアーは全国7カ所を巡るツアーとなる。
■水曜日のカンパネラ『プレミアライブ 2026』公演情報
4月18日（日）静岡・菊川文化会館アエル
5月2日（土）茨城・常陸大宮市文化センター（ロゼホール）
5月30日（土）山口・下関市民会館
5月31日（日）佐賀・鳥栖市民文化会館
6月6日（土）福井・フェニックス・プラザ
6月7日（日）愛知・パティオ池鯉鮒（知立市文化会館）
6月20日（土）京都・文化パルク城陽