『アイドルマスター』初のアイドルたちによる地上波番組 シリーズの垣根を越えて集結＆20年の歴史を総ざらい
『アイドルマスター』シリーズのアイドルたちが出演する音楽バラエティ番組『愛▽MAX!!!TV』（アイマックス・ティービー ※▽＝ハートマーク）が29日午後6時よりTOKYO MXで放送される。本シリーズ20周年記念企画の一環で、“アイマス”史上初となる”アイドル”たちによる地上波番組となる。
【画像】きゃわいい！「アイマス」初の地上波特番でMCを務める夢見りあむ、三峰結華
本番組では、“アイマス”シリーズの垣根を越えてアイドルたちが出演。ライブパフォーマンスに加え、スタジオトークやメッセージVTRを交えながら、アイドルたちや楽曲の魅力を多角的に届けられる。
MCは夢見りあむと三峰結華が担当する。同い年の19歳という共通点を持つ2人がどんな化学反応を起こすのか、軽快なトークにも注目だ。
番組のテーマは、「今聴きたいアイドル曲」。さまざまな切り口でシリーズ横断の名曲が紹介される。往年の人気曲から最新曲まで、20年にわたり積み重ねられてきた楽曲の歴史を感じられるラインナップとなる。
番組終盤では、「歌詞が刺さるアイドル曲」「思い出深いアイドル曲」を通して、アイドルとファンの関係性にもフォーカス。応援する側とされる側、それぞれの想いが交差するトークが、音楽番組の枠を超えたエモーショナルな時間を演出する。
本シリーズは、プレーヤーが“プロデューサー”としてアイドルを育成するゲームコンテンツ。2005年にアミューズメント施設向けゲームとしてスタートし、現在では、スマートフォンアプリ、家庭用ゲーム、ライブイベント、CD、アニメ、劇場版、ラジオ、グッズなど、多岐にわたり展開されている。
2025年7月26日にシリーズ20周年を迎え、「アイマス20周年イヤー」として各種施策を展開中。12月13日、14日には合同ライブ『THE IDOLM@STER M@STERS OF IDOL WORLD 2025』が京セラドーム大阪で開催され、約39万人（配信含む）を動員。今年7月24日〜26日にはフィナーレとして『THE IDOLM@STER 20th Anniversary MORE RE@LITY LIVE IDOL WORLD SUPER FESTIVAL 2026』が東京・京王アリーナTOKYOで開催される。
なお、本番組はYouTube「アイドルマスターチャンネル」でのYouTube Liveによるリアルタイム配信のほか、TVerおよび同チャンネルにて期間限定で見逃し配信も実施される。
