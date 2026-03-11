ハ・ジョンウが19年ぶりにドラマ復帰 巨額の負債に苦しむ一家の大黒柱役 韓国ドラマ『韓国でビルオーナーになる方法』U-NEXTで配信決定
俳優のハ・ジョンウが19年ぶりにドラマ復帰する韓国ドラマ『韓国でビルオーナーになる方法』が、14日よりU-NEXTオリジナルとして日本初・本国同時で独占見放題配信されることが決定した。（毎週土曜・日曜 後11：00〜）
【場面ショット】巨額の負債に苦しむ一家の大黒柱を演じるハ・ジョンウ
同作は、莫大な借金に苦しむビルオーナーが、大切な家族と資産であるビルを守るために「偽装誘拐」に加担することから始まるサスペンスドラマ。主演を務めるのは、『チェイサー』『白頭山大噴火』など、韓国映画界を代表する名優ハ・ジョンウ。本作では、再開発による一発逆転を夢見るビルオーナーで、巨額の負債に苦しむ一家の大黒柱キ・スジョンを演じる。ハ・ジョンウにとっては、約19年ぶりとなるテレビドラマ復帰作として、早くも大きな注目を集めている。
共演には、『ごめん、愛してる』『メランコリア』のイム・スジョンが、夫を支える妻キム・ソン役として出演。さらに、スジョンの親友のファルソン役にキム・ジュンハン、その妻のイギョン役にチョン・スジョン（クリスタル）、そしてスジョンを追い詰める冷徹な実務担当者、ヨナ役にシム・ウンギョンといった、主役級の演技派俳優たちが集結。複雑に絡み合う人間模様をスリリングに描き出す。
借金を抱えながらも誠実に生きようとするスジョン。しかし、家族とビルを守るために奔走する中で、ある誘拐事件に巻き込まれていく。「偽りの誘拐」という犯罪に加担し、一線を越えてしまった彼を待ち受ける結末とは…。手に汗を握る展開の連続から目が離せない内容となっている。
■スタッフ
演出：イム・ピルソン、キム・サンフン
脚本：オ・ハンギ
■キャスト
ハ・ジョンウ、イム・スジョン ほか
【場面ショット】巨額の負債に苦しむ一家の大黒柱を演じるハ・ジョンウ
同作は、莫大な借金に苦しむビルオーナーが、大切な家族と資産であるビルを守るために「偽装誘拐」に加担することから始まるサスペンスドラマ。主演を務めるのは、『チェイサー』『白頭山大噴火』など、韓国映画界を代表する名優ハ・ジョンウ。本作では、再開発による一発逆転を夢見るビルオーナーで、巨額の負債に苦しむ一家の大黒柱キ・スジョンを演じる。ハ・ジョンウにとっては、約19年ぶりとなるテレビドラマ復帰作として、早くも大きな注目を集めている。
借金を抱えながらも誠実に生きようとするスジョン。しかし、家族とビルを守るために奔走する中で、ある誘拐事件に巻き込まれていく。「偽りの誘拐」という犯罪に加担し、一線を越えてしまった彼を待ち受ける結末とは…。手に汗を握る展開の連続から目が離せない内容となっている。
■スタッフ
演出：イム・ピルソン、キム・サンフン
脚本：オ・ハンギ
■キャスト
ハ・ジョンウ、イム・スジョン ほか