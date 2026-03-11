【ヒューストン（米テキサス州）＝帯津智昭】ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の１次ラウンドＢ組で１０日（日本時間１１日）、優勝候補の米国がイタリアに６―８で敗れた。

米国は同ラウンドの全日程を終え、準々決勝進出は１１日に行われるイタリア―メキシコ戦の結果に委ねられた。

九回一死、米国はクロウアームストロング（カブス）が２打席連続本塁打を放ち、２点差に迫った。なおも二死一塁として、打席には主将のジャッジ（ヤンキース）。本塁打が出れば同点だったが、イタリアのワイサート（レッドソックス）の低めのチェンジアップにバットは空を切り、三振で試合終了となった。

最後の打者となったジャッジは日付が変わった１１日午前０時過ぎ、クラブハウスを出た。薄暗い廊下で立ち止まり、待ち受けた報道陣の取材に応じた。

「自分たちの運命を自分たちで決められる状況というのは理想だし、それが目の前にあった。でも、イタリアが最初から積極的に打ってきた」。勝てばＢ組１位で準々決勝進出を決められるはずだったが、阻まれた。投手陣は下位打線に計３本塁打を許して四回までに５失点。六回には失策や暴投も絡んで３点を奪われた。

打線も相手先発のロレンゼン（ロッキーズ）に五回途中２安打無得点に抑えられた。「８点差がついていたけど、ダグアウトを見渡せば、まだチャンスはあるとみんなが思っていた。一人が出塁すれば、そこから流れが生まれるかもしれない。少なくとも最後までチャンスを作れる」とジャッジ。七回にクロウアームストロングの３ラン、八回にアンソニー（レッドソックス）の適時打が出て九回も攻めたが、及ばなかった。

進出か、敗退か。いずれも「他力本願」と言える事態になった。１１日のイタリア―メキシコ戦で、イタリアが勝てば、米国は２位で突破となる。メキシコが９回を戦って５得点以上で勝利した場合も、米国は準々決勝に進むことができる。

私服姿のジャッジは厳しい表情ではなく、穏やかな笑みを浮かべながら語った。

「今は自分たちではどうすることもできない。少し運が必要だ。どうなるか見てみるよ」