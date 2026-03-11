【クラウドファウンディング企画「Gトレーラー復活プロジェクト」】 募集期間：3月13日18時～4月17日23時59分 目標金額：25,000,000円 プロジェクト実行方式：All in 形式

東映は、クラウドファウンディング企画「Gトレーラー復活プロジェクト」を3月13日18時より実施する。目標金額は「仮面ライダー アギト」放送25周年記念にちなんで25,000,000円。プロジェクト実行方式は（目標金額を達成しない場合でもプロジェクトを実施するAll in 形式となっている。

本企画は4月24日より開催されるイベント「仮面ライダーアギト25周年記念『真アギト展』」にて「仮面ライダーアギト」本編に登場する「Gトレーラー」の内部セットを完全再現するもの。

本プロジェクトの返礼品にはクラファン限定グッズをはじめ、「真アギト展」非売品ポスターや「仮面ライダーアギト」の監督を務めた鈴村展弘さん によるナイトツアー参加権など、 様々な商品がラインナップ。後日解禁になる「キャスト参加イベント」もある。

□「Gトレーラー復活プロジェクト」

(C)石森プロ・東映