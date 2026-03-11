Photo: はらいさん

全体的に「音のひろがり方」が少し気になりました。

MacBook Neoの本体価格は税込9万9800円から。10万円以下を実現するために、ほかのMacBookシリーズに搭載されている機能がいくつか削ぎ落とされています。

そのなかの1つがスピーカー。本体側面に搭載されているサイドファイアリングスピーカーの音は実際どんなふうに聞こえるのか、さっそく試し聞きしてみました。

静かな環境で聞く分には十分な音量。大きな不満はないかな

MacBook NeoにはSDカードスロットのような見た目をしたスピーカーが左右それぞれの側面に搭載されています。実はこのスピーカー、空間オーディオにも対﻿応してます。

音量に関しては静かな環境であれば十分すぎるほど聞こえましたし、決して約10万円のMacBookだからといってスピーカーの性能を大きく下げているような印象は受けませんでした。

強いて言えば、"低音"と"音の広がり"が物足りないと感じました

試しに映画『F1/エフワン』の予告編を視聴してみました。全体をとおして感じたのは、低音が少し物足りないということ。エンジンの重低音やBGMの低音が響かず、軽い音に聞こえる印象を受けました。

また、空間オーディオにも対応しているとのことですが、開けた環境で試した限りでは正直音の広がりがそこまで感じられなかったのと、本体スピーカーでは少し迫力が欠ける印象を受けました。決して悪い音ではないのですが、全体的に少し物足りないかなと。そこはケースバイケースでイヤホンを使えばまったく問題ないと思いますが…。

モデルにもよりますが、スピーカー性能はMacBook Neo、MacBook Air、MacBook Proで明らかに違いがわかる気がします。

MacBook Neoのスピーカーの音のひろがりをアップさせたいときは、長方形の箱をスピーカーの横に置いてみてください。簡易的ではありますが、違いがわかるほど迫力が増しますよ。

