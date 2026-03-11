【5周年記念アップデート「ETERNAL BOND：飛龍結義」】 3月25日実施

NCSOFT Corporationは、Android/iOS/PC向けオープンワールドRPG「リネージュ2M」において、3月25日に5周年記念アップデート「ETERNAL BOND：飛龍結義」を実施する。本日特設サイトも公開された。

また、公式生放送「リネージュ2M公式生放送 5周年記念パーティー 祝わNight！」が3月19日20時より配信される。他にも、3月11日に実施されたアップデート内容やキャンペーンなどについて紹介する。

5周年記念アップデート「ETERNAL BOND：飛龍結義」

「ETERNAL BOND：飛龍結義」は、リリースから5年を迎える「リネージュ2M」で、仲間たちと更なる絆を結んで冒険を続けてほしいという願いが込められたアップデート。有名な書物「三国志」の英雄たちの登場や、クラスリブート「槍」の実施、「オリジンワールド」と「リザーブワールド」それぞれのアップデート、「INTERLUDEクーポン」の実施が予告されている。なお、詳細は3月19日に公開予定。

「リネージュ2M公式生放送 5周年記念パーティー 祝わNight！」決定！

【放送日時】

3月19日（木） 20時～21時（予定）

番組では、3月25日に予定されている5周年アップデート「ETERNAL BOND：飛龍結義」の詳細が、オリジン・リザーブ両ワールドの最新情報と共に紹介される。

今回もゲーム内アイテムが多数用意されているほか、5周年を振り返る特別企画なども予定。特設サイトにて募集した継承者の「アデン大陸冒険譚」の紹介や、視聴者と協力して挑むクイズコーナーなどが実施される。クイズコーナーでは挑戦してクイズ王になると、「神話級クラス確定獲得券（1回）」がもらえる。

【出演者】（敬称略・順不同）

・MC

ちゅうにー

・リネージュ2Mサービスチーム

【FS】クエポ（リネージュ2M サービスチーム）

【FS】タバシ（リネージュ2M サービスチーム）

□配信ページ

※生放送のため番組内容を変更する可能性がございます。

[オリジン]新たな伝説級アガシオン「ペガサス」などが登場！

【アップデート日時】

3月11日（水） 定期メンテナンス時

今回のアップデートで「オリジンワールド」に新たな伝説級アガシオン「ペガサス」と英雄級アガシオン「燕」が登場。「ペガサス」は召喚することで、「ダメージリダクション」や「トリプル抵抗」などが上昇するほか、スキル「サポート：ラディアントリシリアンス」によって「ダメージ耐性」と「状態異常耐性」が増加する。

「燕」は召喚すると「ダメージリダクション」や「スキル防御力」などが上昇するほか、スキル「サポート：ゼフィールリシリアンス」によって「ダメージ耐性」と「状態異常耐性」が増加する。

□[オリジン] 3月11日のアップデートページ

[全体] 「クッキーに愛をのせて」を開催！

【開催期間】

3月11日（水）定期メンテナンス後～3月25日（水）定期メンテナンス前まで（予定）

期間中、ゲーム内の各村にいるNPC「愛のパティシエ（イベント）」から「愛のホワイトデークッキー（イベント）」を用いて英雄級アガシオン「キューピッド」や希少級アガシオン「チョコゴーレム」と交換できる。

「愛のホワイトデークッキー（イベント）」は、NPCから毎日アデナで交換できる啓示書「パティシエの頼み（イベント）」の達成報酬や、期間限定の亀裂の侵略者「チョコソルジャー」の討伐、ザリチェやアカマナフで出現するボスモンスターの討伐などで獲得可能。

あわせて、専用のシーズンパス「クッキーは愛をのせて」も登場する。

「オリジンワールド」では報酬アイテムとして「中級覚醒のポーション（刻印）」、「下級超越覚醒のポーション（刻印）」、「先駆者の伝説級啓示書（イベント）」などを獲得できる。

また、「1,000,000アデナ」でプレミアム報酬を獲得でき、所属する血盟の血盟員に「アインハザードの祝福5,000」が郵便で届く。

「リザーブワールド」では報酬アイテムとして「上級クラス獲得券（11回）（イベント）」、「上級アガシオン獲得券（11回）（イベント）」、「下級覚醒のポーション（刻印）」などを獲得できる。

また、「500,000アデナ」でプレミアム報酬を獲得でき、所属する血盟の血盟員に「アインハザードの祝福3,000」が郵便で届く。

□「クッキーに愛をのせて」の詳細ページ

「リネージュ2M公式生放送『5周年記念パーティー祝わNight!』フォロー＆RPキャンペーン」

【開催期間】

3月11日（水）～3月19日（木）20時まで（予定）

5周年公式生放送の実施を記念して、キャンペーン期間中に、「リネージュ2M」公式Xをフォローし、対象のポストをリポストした人の中から抽選で5名に1,000円分のギフトコードが当たるキャンペーンが実施される。

【賞品】

Google PlayギフトコードもしくはApple Gift Card 1,000円分5名

【参加条件】

1. 「リネージュ2M」公式Xをフォロー

2. 対象キャンペーンポストを期間中にリポスト

□「リネージュ2M 公式生放送『5周年記念パーティー祝わNight!』フォロー＆RPキャンペーン」の詳細ページ

「リネツー5周年『一晩じゃ語りきれない！アデン大陸冒険譚募集』キャンペーン」

【開催期間】

3月11日（水） ～2026年3月19日（木）18時まで（予定）

「リネージュ2M」のリリースから5年の間に起きた感動話や失敗談、面白いエピソードなど思い出を募集するキャンペーンが実施される。投稿は「ETERNAL BOND：飛龍結義」特設サイト内に設けられた専用のフォームより可能。選ばれたエピソードは3月19日20時からの公式生放送内にて紹介される。放送内で紹介された5名には、ギフトカード3,000円分が贈られる。

【賞品】

放送で紹介された5名に以下の中からご希望のギフトカード3,000円分をプレゼント

・Apple Gift Card

・Google Playギフトコード

・Amazonギフトカード

【参加条件】

「ETERNAL BOND：飛龍結義」特設サイト内の専用フォームよりエピソードや思い出を投稿

□専用フォーム

□「リネツー5周年 『一晩じゃ語りきれない！冒険エピソード募集』キャンペーン」の詳細ページ

