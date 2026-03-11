日本一のミスキャンパスを決めるコンテスト、決勝（後半）進出者10人発表【MISS OF MISS CAMPUS QUEEN CONTEST 2026】
【モデルプレス＝2026/03/11】全国ミスキャンパスの中から日本一のミスキャンパスを決める「MISS OF MISS CAMPUS QUEEN CONTEST 2026」の決勝（後半）進出者ファイナリスト10人が発表された。
【写真】今年も美女揃い“日本一美しい大学生”候補者
同コンテストは、全国の大学で2025年度に開催されたミスコンテストにてグランプリ・準グランプリを受賞した人が出場可能。グランプリは、決勝（後半）へ進んだ出場者の中から決定し、賞金50万円他、メディア出演など豪華副賞が贈呈される予定だ。なお、表彰式MCとして井上裕介（NON STYLE）、ゲストとして山賀琴子、表彰式プレゼンターとして、橋本菜々子（「ミスオブミス2025」グランプリ）の出演が決定している。
全国のミスターキャンパスの中から⽇本⼀のミスターキャンパスを決める「MR OF MR CAMPUS CONTEST 2026」も同時開催中。
「MISS OF MISS CAMPUS QUEEN CONTEST」は、2003年度より開催され、今回で23年⽬を迎える全国のミスキャンパスの中から⽇本⼀のミスキャンパスを決めるミスコンテスト。昨年度グランプリは橋本菜々子（成蹊大学）。過去出⾝者には杉浦友紀（NHKアナウンサー）、伊藤弘美（フリーアナウンサー）、福⽥萌（タレント）、⼭形純菜（TBSアナウンサー）、⻄澤由夏（ABEMAアナウンサー）、⼭賀琴子（モデル・ブランドディレクター）、海⽼原優⾹（フジテレビアナウンサー）、楫真梨子（ファッションエディター）、伊藤愛真（タレント）、黒⼝なつ（タレント）、福地礼奈（NHK福岡アナウンサー）、神⾕明采（タレント）等がいる。（modelpress編集部）
⽇時：2026年3月27⽇（金）
会場：Zepp Shinjuku （TOKYO）
表彰式MC：井上裕介（NON STYLE）
表彰式ゲスト：⼭賀琴子
表彰式プレゼンター：橋本菜々子（ミスオブミス2025グランプリ）
出演者：MISS OF MISS CAMPUS QUEEN CONTEST 2026 ファイナリスト／MR OF MR CAMPUS CONTEST 2026 ファイナリスト
主催：学生団体MARKS／株式会社エイジ・エンタテインメント
◆「ミスオブミス2026」決勝（後半）進出者発表
◆「MISS OF MISS CAMPUS QUEEN CONTEST」とは
◆「MISS OF MISS CAMPUS QUEEN CONTEST 2026」開催概要
