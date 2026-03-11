ちょ、可愛さ大爆発ーーッ♡【ダイソー】バッグにつけたい！「アニマルキーホルダー」

バッグについているだけで気分が上がりそうな「アニマルキーホルダー」を【ダイソー】で発見！ プチプラなのに、思わず二度見してしまうかわいさが魅力です。今回は、あたたかみがあってその存在感に癒される、ぬいぐるみタイプのキーホルダーを紹介します。

気分が上がるぬいぐるみキーホルダー

【ダイソー】「マスコットキーホルダー」\220（税込）

ころんとしたフォルムがかわいすぎる、アニマルデザインのぬいぐるみキーホルダー。バッグにつければ存在感を発揮し、コーデのアクセントになってくれます。甘すぎないキャラクターデザインも素敵。プチプラなので、動物の種類違いで集めたくなるかも。

目隠しポーズがたまらないキーチェーン

【ダイソー】「アニマルキーチェーン（めかくし、クマ）」\220（税込）

両手で目を隠すポーズがなんとも愛らしい、クマのキーチェーン。隠した手の下からのぞく瞳がチラリと見えて、バッグについたキーチェンを見るたびにほっこりしそう。ほどよいボリューム感で存在感も十分。バッグやポーチにつけて、自分だけの癒しアクセントを楽しんでみて。

