「珍しい！」侍Jの飛行機で撮られたレアな1枚に視線集中「初めて見るかも」“弟子”が由伸激写
ワールド・ベースボール・クラシック
ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で侍ジャパンは1次ラウンド・プールCを全勝突破した。9-0で勝利したチェコ戦後、準々決勝が行われる米マイアミにチャーター機で移動。エース右腕の移動のオフショットにも注目が集まっている。
長距離移動となる。山本由伸投手（ドジャース）はラフな格好にメガネ姿で飛行機に乗り込んだ。タラップでは笑顔でピース。高橋宏斗投手（中日）がインスタグラムに、山本にメンションを付けて、その様子を投稿している。
グラウンドで見せる表情とは違う姿に、SNSでもファンが反応した。
「由伸メガネは珍しいな。日本に来てくれてありがとう。帰っちゃうの寂しい。気をつけてマイアミへ行ってらっしゃい」
「ほんまや（メガネ姿を）初めて見るかも。マイアミへ、気をつけて行ってらっしゃい!」
「由伸みんなから可愛がられてる 特に大谷くん」
「メガネ完全オフ由伸さん見せてくれてありがと」
「宏斗まじでどんだけ由伸のこと好きなの笑」
山本と高橋は自主トレを一緒に行う間柄で、師弟関係にある。準々決勝は14日（日本時間15日）にローンデポ・パークで行われ、対戦相手はプールDのドミニカ共和国かベネズエラとなる。
