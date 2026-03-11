

セルフステーション高松東バイパス店 高松市伏石町

財布に打撃です。イラン情勢の悪化を受けて、ガソリン価格が大幅に高騰する可能性もあります。ガソリンスタンドで利用者の声を聞きました。

（荻津尚輝リポート）

「こちらの店舗のレギュラーガソリンの1L当たりの価格は159円。今後13日以降に値上がりする見通しだということです」

（給油した人は―）

「（価格高騰は）痛いですね。給料も上がったらいいんですけど……。ただ一時に比べたらまだマシなのかなという思いはあります」

「安い方が助かりますけど、店の事情もあるので、仕方ないのかな。天気が良ければ原付バイクやスクーターで通っている」

高松市伏石町のセルフステーション高松東バイパス店では、上昇幅は未定ですが、3月13日以降に値上げが行われる予定です。

資源エネルギー庁によると、9日時点のレギュラーガソリン1Lの平均価格は、香川県が162.3円、岡山県が159.5円でした。前の週からすでに約4円上がっていますが、イラン情勢の悪化により今後更に上昇する見通しです。原油価格が1週間で20円上がった国もあることから、日本も同様に来週には20円近く原油やガソリンの価格が上がる可能性があるそうです。

こちらの店舗では、9日に5円の値上げを実施しました。事前に公式ラインで通知したこともあり、値上げ前日の8日には、普段の3倍にあたる約600人が給油に来たということです。

11日は値上げ直後ということもあり、ガソリンスタンドを訪れる人はそれほど多くありませんでしたが、今後の値上げ幅次第では再び混雑する可能性もあります。

（セルフステーション高松東バイパス店／郡谷昭二 所長）

「値上げは避けて通れないところだと思うのでお客さまにはご不便をお掛けするかと思うんですけど、その辺ご理解いただけたらと思います。（価格を）抑えられるような対策をいただけたらと願っています」