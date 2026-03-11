ドバイ・ターフ・Ｇ１（２８日、メイダン競馬場・芝１８００メートル）への出走を予定しているミュージアムマイル（牡４歳、栗東・高柳大輔厩舎、父リオンディーズ）が１１日、栗東・ＣＷコースで２週前追い切りを行った。

亀田（レースはクリスチャン・デムーロ騎手）を背に長めに追われ、７ハロン９６秒０―１０秒９。しっかり負荷をかけられ、鋭く伸びた。高柳大調教師は「これまでが反応が悪かったから、ビシっとやりました。体は前よりは余裕がありますが、これで良くなってくると思います。叩いた方が良くなるタイプですが、来週にもう一本強いのをやって仕上がりそう」と見通しを語った。

また、同Ｇ１に挑むガイアフォース（牡７歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父キタサンブラック）は坂路で５３秒７―１２秒１。杉山晴調教師は「順調です。いい動きでした。左回りの１８００メートルはベスト」と手応えを示した。

またＵＡＥダービー・Ｇ２（２８日、メイダン競馬場・ダート１９００メートル）に出走するパイロマンサー（牡３歳、栗東・吉村圭司厩舎、父パイロ）は、ＣＷコースで７ハロン９６秒４―１２秒０。吉村調教師は「予定よりも速くなったけど、こちらで作っていくつもりでしたし、いい動きでした。体も大きくなって、見た目も良くなっている」と成長を評価した。

なお、ミュージアムマイルを含む関西の出国予定馬がこの日から栗東で輸出検疫に入る。