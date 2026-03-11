◆オープン戦 楽天１―３日本ハム（１１日・静岡）

楽天の三木肇監督（４８）が日本ハムとのオープン戦を終え取材に応じ、先発して５回２安打無失点と好投したドラフト１位右腕・藤原聡大投手（花園大）を評価した。「試合で少し落ち着いて投げてる感じも出てきた。今はマウンドで、彼が持っているものを表現することが大事だと思うので、ランナーを出しても、しっかり抑えてきたことを評価したい」とたたえた。

また、１２日の日本ハムとのオープン戦（静岡）では西口直人投手が先発することを明かした。西口はトミー・ジョン手術を乗り越え、昨年２月に育成から支配下に復帰。昨季はリリーフで５２試合に登板して３１ホールドをマークした。今季は先発転向への挑戦を表明しており、５日のロッテとのオープン戦（静岡）に６回から２番手で登板し３回を投げ２安打無失点。指揮官は西口について「試合を作ってこのイニングでというよりも、一球一球しっかり自分のボール放っていった中でいけるとこまで、そういう感じで行きます」と期待を寄せた。