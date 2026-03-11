天才打者・前田智徳も実感！ゴルフのパフォーマンスを上げる「しなやかさ」を取り戻す関節ケア
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
関節ケアの第一人者、角田紀臣氏のYouTubeチャンネル「つのだ式関節整体ちゃんねる」が、「【15年悩んだ肩の痛み】原因は関節のズレと癒着!?徹底ケアで本来の動きを取り戻す【前田智徳さん】」と題した動画を公開しました。今回は元プロ野球選手の前田智徳さんをゲストに迎え、足の不調を改善する施術の様子を紹介。足首の硬さの原因となるアキレス腱とヒラメ筋の「癒着」に焦点を当て、痛みを伴わずに可動域を改善するアプローチを解説しています。
今回の施術対象は前田さんの足。角田氏は、アキレス腱周りにあるヒラメ筋との癒着が、足首の伸び縮みを妨げていると指摘しました。この癒着が「楔になって動かなくなっちゃう」ことで、ゴルフのスイングにおける回転もできなくなると解説します。
角田氏によると、アキレス腱自体の血流は多くないため、その下にあるインナーマッスル「ヒラメ筋」との滑走性を取り戻すことが、アキレス腱のしなやかな伸び縮みを回復させる鍵だとのこと。施術では、癒着の芯となっている部分を的確に捉え、剥がしていきます。
一方、大きな捻挫の経験がある左足は、靭帯を切っているとのことで可動域が広くなりすぎている状態。前田さんは「本当に締まりがない」と感覚を語ります。この不安定さを補うため、ゴルフのスイング時に無意識につま先を外に逃がす癖があり、それが体全体のバランスの崩れに繋がっていることも明らかになりました。
動画ではこの後、膝や股関節周りの施術へと移っていきます。体の各部位は連動しており、一つの不調が全身に影響を及ぼすことがわかる内容です。自身の体の癖や不調の原因を知り、適切なケアを行うことで、パフォーマンスの向上や怪我の予防に繋がるかもしれません。
YouTubeの動画内容
チャンネル情報
日本の健康とアスリート支援に尽力する角田 紀臣先生の監修のもと、私たちは関節整体の専門技術を活かし、ケガのリハビリから日々のケアまで多方面でサポートしています。また、アスリートのセカンドキャリア支援にも力を入れています。全国の提携整体院もご紹介可能ですので、お近くの施術院を以下のリンクからお探しください。