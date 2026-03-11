◇大相撲春場所4日日（2026年3月11日 エディオンアリーナ大阪）

3場所連続優勝と綱獲りに挑む大関・安青錦（21＝安治川部屋）は西前頭2枚目の美ノ海（32＝木瀬部屋）に寄り倒され、早くも2敗目を喫した。立ち合いから突き放し左のど輪などで攻め込んだ。ただ、左をのぞかせる場面はあっても、まわしをつかめない。美ノ海に回り込まれて右おっつけから、もろ差しを許した。たまらず引いたところを一気に攻め込まれた。

横綱昇進後の初優勝を狙う豊昇龍（26＝立浪部屋）は東前頭2枚目の藤ノ川（21＝伊勢ノ海部屋）に金星を配給し、今場所初黒星となった。立ち合いは左で張った。これでスキをつくり藤ノ川に左ハズ、右おっつけで攻め込まれた。右腕を相手の首に巻き付けようとしたところをはたかれ、前のめりに崩れた。藤ノ川は3日目の大の里戦から連続金星ゲットだ。

大関・琴桜（28＝佐渡ケ嶽部屋）は関脇・高安（36＝田子ノ浦部屋）に敗れた。右四つで左上手を許し、上手の出し投げで崩されて土俵を割った。

初日から3連敗した横綱・大の里（25＝二所ノ関部屋）は「左肩関節脱臼 3週間の安静加療を要する見込み」という診断書を提出し、この日から休場した。対戦相手の西前頭筆頭・義ノ富士（24＝伊勢ケ浜部屋）は不戦勝で2勝2敗となった。