優勝戦はシリーズをリードした笠置博之（３５）＝大阪・１０３期・Ａ２＝が、１コースからコンマ０７のＳを決めて逃走。２００８年１１月、住之江でのデビューから１７年４カ月目、通算１７回目の優出で悲願の初優勝を飾った。

優勝戦は進入でもつれる場面もあったが、スタートラインに向いてからは笠置の圧勝。中岡正彦（香川）の前付けで深い１コースになりながら、笠置はコンマ０７のＳを踏み込み力強く逃走。「チルト３」で挑んできた仲道大輔（愛知）のプレッシャーもはねのけ、Ｖロードを駆け抜けた。

今大会は完全に『笠置劇場』。初日は、「スローならこのまま行ける」とイン屋・清水紀克（愛知）のプロペラで逃げて勝利。２日目からはチルト３で伸びに全振り。２日目から５日目前半まではチルト３で通し、５日目にまくりを決めたあと、笠置はプロペラ調整を開始。１号艇の準優勝戦を１コースから戦うためにシフトチェンジ。準優はチルト３からマイナスに下げて逃走。優勝戦はゼロで再調整し仲道のチルト３に対抗した。

「最後も足は良かった。本当に自分が優勝できるんやと思った」としばらく放心状態。「チルト３はいつもやるけど、こんなにマークされるシリーズは珍しい」と節間を通して笠置が走るレースはコース争いが激化。そんな中、自分のスタイルを通して戦い抜き、ついに優勝を勝ち取った。

レース後は大阪支部の先輩・上條嘉嗣と後輩の松山裕基、地元の奥田誠の少人数で水神祭。「お前、今日が誕生日やから担いで飛び込め」と上條に指示され、１６３センチの松山が１７６センチの笠置を背負い、宮島水面にドボン。笠置の初優勝を、誕生日の松山が寒さに耐えて祝った。シリーズを盛り上げ続けた笠置は、「これからもこのスタイルで、もっと頑張りたい」とはにかみ笑顔。９戦８勝Ｖの中身は、まくりが５回に逃げが３回。予選はチルト３でまくり続け、準優、優勝戦はガラッと足を変えて逃走。自らドラマを作り、最後まで主役の座を演じた。