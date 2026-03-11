秋田市は民間事業者のイオンタウンから新たな提案があった外旭川地区でのまちづくり事業について「市の経済にとってプラスでオンリーワンな内容」とする精査結果を市議会に報告しました。



事業を実際に進めるかどうか、5月までに判断する方針です。



沼谷市長が就任した去年4月に一度白紙になっていた秋田市の外旭川地区でのまちづくり事業。



1月に民間事業者のイオンタウンから新たな提案が示され、秋田市は経済効果や公益性など、市が求める要件と合っているかどうか精査を進めてきました。





まちづくり戦略室 児玉聡副理事「同規模程度の事業としては、長崎スタジアムシティ約1,000億円や、北広島市の北海道ボールパークFビレッジ の約800億円などがあり、昨今の情勢を鑑みるとこうした大規模な民間投資は貴重な機会であると認識しております」イオンタウンの新たな計画には卸売市場の移転や大規模な屋内遊戯施設の建設、それに新たな産業を生み出す拠点整備が盛り込まれています。秋田市は建物整備に伴う投資額が800億から900億円で、年間の来場者は800万人から1,000万人と試算。また、経済波及効果は年間約212億円から260億円で、2,500人前後の雇用が生まれると見込んでいます。その上で、1か所で様々な体験ができる複合型の施設で、少なくとも東日本では類を見ないオンリーワンの事業であると評価しています。秋田市は事業を実際に進めるかどうか、5月までに判断する方針です。事業を進めることになった場合、新年度内に新たなまちづくりの基本計画を策定し、2032年度までに新たな卸売市場と民間施設の供用を始める想定です。※午後6時15分からのABS news every.でお伝えします