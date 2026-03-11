71歳・THE ALFEE桜井賢＆高見沢俊彦、村上宗隆の満塁ホームランに大興奮 2人でWBC観戦を報告「なんかすごく楽しそう」
ロックバンド・THE ALFEEが10日、公式インスタグラムを更新。メンバーの桜井賢（71）、高見沢俊彦（71）が、WBCの日本戦を観戦。興奮冷めやらぬ“感想動画”を公開し、ファンから反響を呼んでいる。
【動画】「満塁ホームランですよ！」WBC観戦で大興奮のTHE ALFEE桜井賢＆高見沢俊彦
投稿では「WBCをマサボンと観て来ました！坂崎は今回も仕事でダメでした」と書き出し、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）１次ラウンド・プールC最終戦「日本対チェコ戦」を2人で観戦したことを報告。「村上選手のホームラン！周東選手のホームラン（足早っ！）」とうれしそうに感想を語った。
高見沢は、深く黒いキャップをかぶり、黒いマスクをしたオールブラックコーデ。一方、桜井は「LA」とロゴが入ったキャップに、侍ジャパンのユニフォーム、応援グッズを手にした“観戦コーデ”を披露し、満喫した様子がうかがえる。
動画では、桜井が「今日は絶対勝つだろうと思っていたけど、それがね〜！チェコが頑張っていましたよ！」とチェコを称賛。さらに、村上宗隆のホームランについて「満塁ホームランですよ！」と喜びを伝えた。
動画撮影時、まだ試合中だと話し「次があるんで」「電車がなくなっちゃうんで」とちゃめっ気あふれる2人の掛け合いを見せ、「マサボンはハイボール２杯飲んで良い感じ！JAPANも2本のホームランで良い気分！最高の一夜でした」と締めくくっている。
陽気な2人の動画に、コメント欄には「人生楽しんでる。プライベート感 素敵」「デートいいなぁ」「1番忙しい70歳代ですね〜」「かわいすぎる」「なんかすごく楽しそう」「電車で帰るの（笑）」などの声が集まっていた。
