◆オープン戦 阪神４―１西武（１１日・甲子園）

阪神ＯＢ会長の掛布雅之氏＝スポーツ報知評論家＝が、大山悠輔内野手の打撃フォームが変わったことを指摘。期待感と微調整の必要性を語った。

大山の打撃フォームのアドレスが変わった。昨年までは前に少しかがむ感じで構えていたが、今は力感なくスッと立っている。

恐らくインコースのさばきを意識しているのだろう。軸を立てることで、体の近くをバットが通るスペース、道をつくることができる。個人的には好感を持てる構えだ。

ただ、もう少し微調整の必要がある。テークバックで左肩が入りすぎて、せっかくアドレスでつくったバットの通る道を窮屈にしてしまっている。開幕までにまだ時間があるので、実戦の打席でより良い形を探ってほしい。モノにできれば内角の球を引っ張った長打が増えるはず。

ＷＢＣの日本代表に参加している佐藤輝明、森下翔太の２人は、貴重な経験を積んで、さらに一回り大きくなって帰ってくるだろう。その２人の後ろに大山がどっしり構えていれば、阪神打線は安泰。新フォームを引っ提げたニュー大山に期待したい。（スポーツ報知評論家）