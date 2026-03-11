プライズぬいぐるみ「学園アイドルマスター ちびぐるみ～GiGO限定～vol.3」が3月14日より順次展開vol.4は3月28日より展開を予定
BANDAI SPIRITSは、プライズぬいぐるみ「学園アイドルマスター ちびぐるみ～GiGO限定～vol.3」をゲームセンター「GiGO」にて3月14日より順次展開する。また、「学園アイドルマスター ちびぐるみ～GiGO限定～vol.4」を3月28日より順次展開する。
本商品は「学園アイドルマスター」に登場するアイドル達をちびぐるみで立体化。約11cmのサイズでうさぎイメージの衣装を着た姿が表現されている。
vol.3では紫雲清夏、篠澤 広、姫崎莉波が登場。vol.4では雨夜燕、十王星南、秦谷美鈴、花海佑芽が登場する。
THE IDOLM@STER TM & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.